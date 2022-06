Belgian Cats spelen twee oefenduels in aanloop naar WK: "Bankspelers krijgen de kans om zich te tonen"

clock 12:31

12 uur 31. Vanavond Italië, morgen Spanje. De nationale vrouwenbasketbalploeg werkt vandaag (tegen Italië) en morgen (tegen gastheer Spanje) in Melila haar eerste 2 oefenwedstrijden af in de aanloop naar het WK in Australië (eind september). U kunt die 2 matchen op onze site met livestream bekijken. De partij vanavond tegen Italië begint om 19.30 uur. .