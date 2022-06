Domper voor Belgian Cats: ze verliezen laatste groepsmatch, maar gaan wel naar 1/8e finale

De Belgian Cats werden meteen op achtervolgen aangewezen. Polen schoot het beste uit de startblokken in wat een slordig begin van de wedstrijd was.

Maar geleidelijk aan vonden de Cats hun ritme terug. Vooral onder impuls van Becky Massey. Zij kon België voor het eerst op voorsprong gooien, bleef ijzig kalm op de vrijeworplijn en hield de Cats lange tijd in de wedstrijd.

Aanvallend verliep het stroef voor de Cats, zowel Vanloo, als Joris misten scherpte. Verdedigend was het dan weer, zoals gewoonlijk op dit WK van de Cats, veel beter, waardoor de score niet ver uitliep.

Even konden de Cats proeven van de overwinning, maar in het slot bleek Polen toch te sterk. Sosnowska, de topspeelster van de Polen, bleek een maatje te groot. Onder haar invloed ging Polen met de voorsprong de slotfase in.

Op het einde komen de Cats nog wel gelijk, maar het shot werd afgefloten omdat Resimont te lang in de bucket bleef hangen. Er was geen tijd meer over voor de Cats om een nieuwe aanval op te zetten.

Door de eerste nederlaag van een Belgische ploeg op dit WK 3x3, eindigen de Belgische vrouwen tweede in poule C. Daardoor moeten ze morgen een extra wedstrijd spelen in de achtste finales tegen Brazilië of Frankrijk.