BNXT League: Oostende en Mechelen zijn geplaatst voor de halve finales van de play-offs

23:33 23 uur 33. Oostende is zeker van thuisvoordeel in play-offs. Leider Oostende heeft voor eigen volk hekkensluiter Feyenoord verslagen. De kustploeg kan daardoor niet kan niet meer bijgehaald worden in het klassement van Elite Gold en is daardoor zeker van het thuisvoordeel in de play-offs. Quarters: 25-24 / 22-23 / 21-17 / 28-17 Topschutters Oostende: Randolph (17), Jantunen en Booth III (15), Buysschaert (13), Conger (12) . Oostende is zeker van thuisvoordeel in play-offs Leider Oostende heeft voor eigen volk hekkensluiter Feyenoord verslagen. De kustploeg kan daardoor niet kan niet meer bijgehaald worden in het klassement van Elite Gold en is daardoor zeker van het thuisvoordeel in de play-offs.

Quarters: 25-24 / 22-23 / 21-17 / 28-17 Topschutters Oostende: Randolph (17), Jantunen en Booth III (15), Buysschaert (13), Conger (12)

23:32 23 uur 32. Ook Mechelen rechtstreeks naar halve finales. Mechelen, dat met 92-84 won van Zwolle, is net als Oostende rechtstreeks geplaatst voor de halve finales van de play-offs om de Belgische titel. Leuven won met 86-57 van Leiden en wipt over Bergen, dat een 74-83 nederlaag leed tegen Groningen. Leuven, Bergen en Antwerp spelen de kwartfinales, net als Charleroi, na een 95-58 zege tegen Den Haag nog altijd ongeslagen in Elite Silver. . Ook Mechelen rechtstreeks naar halve finales Mechelen, dat met 92-84 won van Zwolle, is net als Oostende rechtstreeks geplaatst voor de halve finales van de play-offs om de Belgische titel.

Leuven won met 86-57 van Leiden en wipt over Bergen, dat een 74-83 nederlaag leed tegen Groningen.

Leuven, Bergen en Antwerp spelen de kwartfinales, net als Charleroi, na een 95-58 zege tegen Den Haag nog altijd ongeslagen in Elite Silver.

23:16 23 uur 16.