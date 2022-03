21:53

21 uur 53. Mechelen - Leiden 98-93 (rust: 42-38). Quarters: 28-18, 14-20, 29-26, 27-29 Topschutters Mechelen: Stephens (23), Alston (20), Brodeur (12), Waleson (12) Topschutters Leiden: De Jong (20), Midtgaard (14), Mikalauskas (13), Van Bree (13) Mechelen en Leiden zorgden voor een primeur, want zij werkten vanavond het eerste Belgisch-Nederlandse duel af in de grensoverschrijdende competitie. Na een blitzstart van Mechelen stond Leiden met de rust in zicht 12 punten in het krijt. Maar de Nederlanders persten er nog een sprintje uit en beperkten de schade tot 4 punten achterstand. Het punt van de wedstrijd kwam er op het einde van het 3e kwart: Alston gooide een buzzer beater binnen vanaf zijn eigen helft. Mechelen hield de voorsprong vast in een spannende slotfase: 98-93. .