18:42

18 uur 42. Limburg knabbelt aan de voorsprong van Oostende. We hebben opnieuw een wedstrijd. Na 30 minuten staat het 52-56. Limburg United kwam in het 3e quarter met het mes tussen de tanden op het veld en liet Oostende maar 12 punten maken. We maken ons op voor een spannend slotkwart! .