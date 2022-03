Leider Oostende klopt ZZ Leiden in topper BNXT League

17:01

17 uur 01. Leider Oostende klopt ZZ Leiden in de topper. Oostende blijft nog steeds ongeslagen. Vanmiddag ging in de topper ZZ Leiden voor de bijl (78-70). Eerder had de Belgische kampioen de Nederlanders als geklopt in de BNXT Supercup (68-90). Oostende voert het klassement nu aan met 24 punten, 1 meer dan Leiden. .