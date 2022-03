17:05 17 uur 05. Oostende boekt nipte zege tegen Feyenoord: 69-72. Oostende boekt nipte zege tegen Feyenoord: 69-72

17:00 17 uur . Feyenoord-Oostende: 69-72. Quarters: 19-21, 17-22, 18-14, 15-15 Topschutter Feyenoord: Van der List en Jones 15 punten Topschutter Oostende: Randolph 18 punten . Feyenoord-Oostende: 69-72 Quarters: 19-21, 17-22, 18-14, 15-15

Topschutter Feyenoord: Van der List en Jones 15 punten

Topschutter Oostende: Randolph 18 punten

16:57 16 uur 57. Leider Oostende wint in Rotterdam. Oostende heeft vanmiddag met 69-72 gewonnen bij het Nederlandse Feyenoord. De Belgische kampioen schoot het beste uit de startblokken en leidde onder impuls van Levi Randolph (18 punten) met 36-43 bij de pauze. De thuisploeg, met sterkhouder Jeroen van der List (15 punten en 13 rebounds), kwam terug tot 54-57, maar in een spannend slot trok Oostende toch aan het langste eind. Phil Booth (14 punten, 11 rebounds, 5 assists) trok de kustploeg over de streep. Oostende blijft met 22 punten aan de leiding in het klassement, gevolgd door Leiden (22), Den Bosch (20), Mechelen (20), Bergen (19), Groningen (18), Antwerp (18), Zwolle (17), Leuven (17) en Feyenoord (16). . Leider Oostende wint in Rotterdam Oostende heeft vanmiddag met 69-72 gewonnen bij het Nederlandse Feyenoord.



De Belgische kampioen schoot het beste uit de startblokken en leidde onder impuls van Levi Randolph (18 punten) met 36-43 bij de pauze.



De thuisploeg, met sterkhouder Jeroen van der List (15 punten en 13 rebounds), kwam terug tot 54-57, maar in een spannend slot trok Oostende toch aan het langste eind. Phil Booth (14 punten, 11 rebounds, 5 assists) trok de kustploeg over de streep.



Oostende blijft met 22 punten aan de leiding in het klassement, gevolgd door Leiden (22), Den Bosch (20), Mechelen (20), Bergen (19), Groningen (18), Antwerp (18), Zwolle (17), Leuven (17) en Feyenoord (16).

22:40 22 uur 40. Leiden wipt over Oostende naar de leiding. Leiden heeft een overtuigende zege geboekt tegen Leuven en is zo (tijdelijk) leider in de elite gold groep van de BNXL League. Oostende heeft wel twee matchen minder gespeeld. Forward Mikalauskas en center Midtgaard waren met 21 en 20 punten de uitblinkers bij de Nederlanders. Quarters: 25-23, 27-17, 22-15, 21-11 Topschutter Leiden: Mikalauskas 21 punten Topschutter Leuven: Allen 17 punten . Leiden wipt over Oostende naar de leiding Leiden heeft een overtuigende zege geboekt tegen Leuven en is zo (tijdelijk) leider in de elite gold groep van de BNXL League. Oostende heeft wel twee matchen minder gespeeld. Forward Mikalauskas en center Midtgaard waren met 21 en 20 punten de uitblinkers bij de Nederlanders.



Quarters: 25-23, 27-17, 22-15, 21-11

Topschutter Leiden: Mikalauskas 21 punten

Topschutter Leuven: Allen 17 punten

22:37 22 uur 37. Basketbal Academie Limburg - Okapi Aalst 58-68 (rust: 26-29). Quarters: 10-10, 16-19, 19-19, 13-20 Topschutter Basketbal Limburg: 16 punten Topschutter Aalst: Geukens 23 punten . Basketbal Academie Limburg - Okapi Aalst 58-68 (rust: 26-29) Quarters: 10-10, 16-19, 19-19, 13-20

Topschutter Basketbal Limburg: 16 punten

Topschutter Aalst: Geukens 23 punten

22:34 22 uur 34. Den Helder - Limburg United 70-85 (rust: 35-40). Quarters: 25-22, 10-18, 18-27, 17-18 Topschutter Den Helder: Gorissen 16 punten Topschutter Limburg 21 Delalieux 21 punten . Den Helder - Limburg United 70-85 (rust: 35-40) Quarters: 25-22, 10-18, 18-27, 17-18

Topschutter Den Helder: Gorissen 16 punten

Topschutter Limburg 21 Delalieux 21 punten

22:32 22 uur 32. Amsterdam - Luik: 87-78 (rust 50-30). Quarters: 21-14, 29-16, 17-23, 20-25 Topschutter Amsterdam: Taras 20 punten Topschutter Luik: Depuydt 20 punten . Amsterdam - Luik: 87-78 (rust 50-30) Quarters: 21-14, 29-16, 17-23, 20-25

Topschutter Amsterdam: Taras 20 punten

Topschutter Luik: Depuydt 20 punten

22:20 22 uur 20. 2x Belgische winst. Mechelen en Brussels hebben voor twee Belgische zeges gezorgd. Thuisploegen Landstede (Zwolle) en Leeuwarden waren de "slachtoffers". In Zwolle werd het 56-70, in Leeuwarden 75-85. . 2x Belgische winst Mechelen en Brussels hebben voor twee Belgische zeges gezorgd. Thuisploegen Landstede (Zwolle) en Leeuwarden waren de "slachtoffers".

In Zwolle werd het 56-70, in Leeuwarden 75-85.

22:16 22 uur 16. Leeuwarden-Brussels: 75-85 (Rust: 23-38). Quarters: 8-18, 15-20, 22-27, 30-20 Topschutter Leeuwarden: Maconda (22) Topschutter Brussels: Badji (18) . Leeuwarden-Brussels: 75-85 (Rust: 23-38) Quarters: 8-18, 15-20, 22-27, 30-20 Topschutter Leeuwarden: Maconda (22) Topschutter Brussels: Badji (18)

22:15 22 uur 15. Zwolle-Mechelen: 56-70 (Rust: 32-33). Quarters: 14-18, 18-15, 13-15, 11-12 Topschutter Zwolle: Echols (17) Topschutter Mechelen: Stephens (23) . Zwolle-Mechelen: 56-70 (Rust: 32-33) Quarters: 14-18, 18-15, 13-15, 11-12 Topschutter Zwolle: Echols (17) Topschutter Mechelen: Stephens (23)

22:52 22 uur 52. Giants lijden 1e nederlaag. Na de klinkende zege op de openingsspeeldag is Antwerp vanavond de boot ingegaan bij Den Bosch. Aan de rust stonden de Giants al 10 punten in het krijt (54-44). 95-81 was het eindverdict. De Giants zakken naar de 7e plaats. Den Bosch klimt naar een gedeelde leidersplek met Leiden en Oostende. . Giants lijden 1e nederlaag Na de klinkende zege op de openingsspeeldag is Antwerp vanavond de boot ingegaan bij Den Bosch. Aan de rust stonden de Giants al 10 punten in het krijt (54-44). 95-81 was het eindverdict. De Giants zakken naar de 7e plaats. Den Bosch klimt naar een gedeelde leidersplek met Leiden en Oostende.