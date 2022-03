22:40

22 uur 40. Leiden wint over Oostende naar de leiding. Leiden heeft een overtuigende zege geboekt tegen Leuven en is zo (tijdelijk) leider in de elite gold groep van de BNXL League. Oostende heeft wel twee matchen minder gespeeld. Forward Mikalauskas en center Midtgaard waren met 21 en 20 punten de uitblinkers bij de Nederlanders. Quarters: 25-23, 27-17, 22-15, 21-11 Topschutter Leiden: Mikalauskas 21 punten Topschutter Leuven: Allen 17 punten .