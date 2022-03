23:15

23 uur 15. Ook Bergen en Leuven maken succesvolle start in de Elite Gold. Bergen heeft vandaag Den Bosch met 88-85 verslagen in de eerste ronde van de BNXT League, de Belgisch-Nederlandse basketbalkampioenschap. In eigen huis draaide het een mindere beginfase knap om in een 43-41-voorsprong aan de rust. Vooral in het laatste kwart bleef het een kat- en muisspelletje om die voorsprong te consolideren. Ook Leuven won van Feyenoord (36-29 en 78-72) in de Elite Gold-groep. Joshua Heath en Jeroen van der List speelden een hoofdrol in de grensoverschrijdende partij tussen een Belgische en een Nederlandse ploeg. Heath hielp Leuven aan de overwinning met 14 punten en 8 rebounds, Van der List klokte af op 24 punten. In de Elite Silver groep had Aalst geen moeite om te winnen van Den Haag . Na een 27-3-monsterscore in het eerste kwart, wisten de Okapi met 98-40 te winnen. Paulius Valinskas domineerde met 18 punten. .