BNXT League Basketbal: Antwerp Giants is niet opgewassen tegen Den Bosch

22:52

22 uur 52. Giants lijden 1e nederlaag. Na de klinkende zege op de openingsspeeldag is Antwerp vanavond de boot ingegaan bij Den Bosch. Aan de rust stonden de Giants al 10 punten in het krijt (54-44). 95-81 was het eindverdict. De Giants zakken naar de 7e plaats. Den Bosch klimt naar een gedeelde leidersplek met Leiden en Oostende. .