BNXT League: 1e nederlaag voor leider Oostende, ook Aalst gaat onderuit

22:51

22 uur 51. Oostende onderuit. Het werd niet zo'n fijne uitstap voor leider Oostende deze vrijdagavond naar Den Bosch. De Belgische leider verloor met 75-66. Een eerste nederlaag voor de Belgische kampioen. Den Bosch toonde zich vooral fysiek sterk en had aan de pauze een mooie bonus (40-28). Ook in het derde kwart bleven de Nederlanders sterk. Het slotoffensief van Oostende kwam te laat. Oostende blijft ondanks de nederlaag wel leider in de gouden groep. .