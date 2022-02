01:12 01 uur 12. Rust. Op de buzzer van de 1e helft schiet Emma Meesseman nog raak. De scheidsrechters gaan het nog even verifiëren, maar de beelden zijn glashelder: de bal vertrok te laat. Zo staat het 26-38 na de 1e helft, waarin België na een aarzelende start zijn voet kon zetten naast de olympische kampioen. Maar in het 2e quarter schakelden de Amerikaanse vrouwen een versnelling hoger en hadden de Cats het bij momenten lastig. Het verschil bij de rust is 12 punten. We zijn benieuwd wat België in de 2e helft nog vermag. . Rust Op de buzzer van de 1e helft schiet Emma Meesseman nog raak. De scheidsrechters gaan het nog even verifiëren, maar de beelden zijn glashelder: de bal vertrok te laat. Zo staat het 26-38 na de 1e helft, waarin België na een aarzelende start zijn voet kon zetten naast de olympische kampioen.



Maar in het 2e quarter schakelden de Amerikaanse vrouwen een versnelling hoger en hadden de Cats het bij momenten lastig. Het verschil bij de rust is 12 punten. We zijn benieuwd wat België in de 2e helft nog vermag.

01:08 01 uur 08. Emma Meesseman blokt de poging van Chelsea Gray af. Emma Meesseman blokt de poging van Chelsea Gray af

01:06 01 uur 06. België zit intussen al aan 11 balverliezen. De Cats spelen wel tegen de wereld- en olympische kampioen, maar we durven toch te denken dat bondscoach Demory daar niet tevreden mee zal zijn. . België zit intussen al aan 11 balverliezen. De Cats spelen wel tegen de wereld- en olympische kampioen, maar we durven toch te denken dat bondscoach Demory daar niet tevreden mee zal zijn.

01:04 01 uur 04. Secure Allemand vanaf de vrijworplijn. Allemand penetreert goed en wordt foutief afgestopt onder de ring. Vanaf de vrijworplijn brengt ze de kloof weer onder de tien punten: 23-32, met nog dik 3 minuten te spelen in de 1e helft. . Secure Allemand vanaf de vrijworplijn Allemand penetreert goed en wordt foutief afgestopt onder de ring. Vanaf de vrijworplijn brengt ze de kloof weer onder de tien punten: 23-32, met nog dik 3 minuten te spelen in de 1e helft.

01:03 01 uur 03. Herbekijk hier het eerste quarter. Herbekijk hier het eerste quarter

01:01 01 uur 01. Niemand beweegt in aanval. De Belgian Cats hebben even een moeilijk moment in deze wedstrijd. Sporza-commentator Kris Meertens. Niemand beweegt in aanval. De Belgian Cats hebben even een moeilijk moment in deze wedstrijd. Sporza-commentator Kris Meertens

00:56 00 uur 56. Scherpere Amerikanen. Het is duidelijk dat de Amerikaanse vrouwen in het 2e quarter een tandje hebben bijgezet. Afwachten of de Cats zich weer in de match kunnen knokken. . Scherpere Amerikanen Het is duidelijk dat de Amerikaanse vrouwen in het 2e quarter een tandje hebben bijgezet. Afwachten of de Cats zich weer in de match kunnen knokken.

00:55 00 uur 55. Delaere vindt Massey onder de ring. Delaere vindt Massey onder de ring

00:54 00 uur 54. Brionna Jones legt Meesseman in de luren onder het bord, al oogt het toch een beetje onorthodox. De Amerikanen sluipen weer wat weg van de Cats: 17-23. . Brionna Jones legt Meesseman in de luren onder het bord, al oogt het toch een beetje onorthodox. De Amerikanen sluipen weer wat weg van de Cats: 17-23.

00:48 00 uur 48. De VS begint het 2e quarter met een driepunter van Kelsey Plum, die in Peking olympisch goud pakte in het 3x3-basketbal. . De VS begint het 2e quarter met een driepunter van Kelsey Plum, die in Peking olympisch goud pakte in het 3x3-basketbal.

00:47 00 uur 47. België komt terug. België is weer langszij gekomen. Resimont gooit twee vrijworpen binnen en Meesseman krijgt te veel ruimte in de hoek. Dat moet je haar niet geven. Het staat 15-15, het einde van het 1e quarter komt stilaan in zicht. . België komt terug België is weer langszij gekomen. Resimont gooit twee vrijworpen binnen en Meesseman krijgt te veel ruimte in de hoek. Dat moet je haar niet geven. Het staat 15-15, het einde van het 1e quarter komt stilaan in zicht.

00:45 00 uur 45. 10 van de 15 Amerikaanse punten tot nu toe werden gemaakt onder de ring. Als België daar wat meer weerwerk kan bieden, zit er misschien wel iets in vanavond. . 10 van de 15 Amerikaanse punten tot nu toe werden gemaakt onder de ring. Als België daar wat meer weerwerk kan bieden, zit er misschien wel iets in vanavond.

00:42 00 uur 42. Kyara Linskens knalt een driepunter binnen. Kyara Linskens knalt een driepunter binnen

00:40 00 uur 40. Linskens schoot gisteren al van overal binnen en dat doet ze nu ook van achter de driepuntlijn. Met een bom verkleint ze de kloof tot 2 punten. Helaas pakt ze aan de overkant wel al haar 3e fout. . Linskens schoot gisteren al van overal binnen en dat doet ze nu ook van achter de driepuntlijn. Met een bom verkleint ze de kloof tot 2 punten. Helaas pakt ze aan de overkant wel al haar 3e fout.

00:39 00 uur 39. Ook Emma Meesseman, die gisteren dik 37 minuten speelde, mag even gaan uitblazen. Linskens keert al terug op het parket. . Ook Emma Meesseman, die gisteren dik 37 minuten speelde, mag even gaan uitblazen. Linskens keert al terug op het parket.

00:37 00 uur 37. Inside hebben de Cats hun handen vol met de sterke Hamby, al 2x verkozen tot 6th Woman of the Year in de WNBA. Ze smeert ook Massey, net ingevallen, meteen een fout aan. . Inside hebben de Cats hun handen vol met de sterke Hamby, al 2x verkozen tot 6th Woman of the Year in de WNBA. Ze smeert ook Massey, net ingevallen, meteen een fout aan.

00:35 00 uur 35. Tweede fout van Linskens. Ook Emma Meesseman staat op het scorebord. Met haar typische fade-away jumper maakt ze er 4-7 van. Aan de overkant loopt Kyara Linskens al tegen haar 2e fout aan. Demory grijpt de gelegenheid aan om enkele wissels door te voeren. Naast Linskens mogen ook Lisowa en Delaere gaan rusten, Ben Abdelkader, Massey en Resimont komen erin. . Tweede fout van Linskens Ook Emma Meesseman staat op het scorebord. Met haar typische fade-away jumper maakt ze er 4-7 van. Aan de overkant loopt Kyara Linskens al tegen haar 2e fout aan. Demory grijpt de gelegenheid aan om enkele wissels door te voeren. Naast Linskens mogen ook Lisowa en Delaere gaan rusten, Ben Abdelkader, Massey en Resimont komen erin.

00:34 00 uur 34. Je mag het natuurlijk verwachten van de nummer 1 van de wereld, maar elk foutje wordt afgestraft. De Amerikanen profiteren van Belgisch balverlies en slaan bij 2-7 al een eerste kloofje. . Je mag het natuurlijk verwachten van de nummer 1 van de wereld, maar elk foutje wordt afgestraft. De Amerikanen profiteren van Belgisch balverlies en slaan bij 2-7 al een eerste kloofje.

00:33 00 uur 33. Delaere zet België op het scorebord. Delaere maakte gisteren maar 3 puntjes, maar scoort vandaag al vroeg in de wedstrijd haar eerste basket. Ze wordt goed bediend door Linskens. . Delaere zet België op het scorebord Delaere maakte gisteren maar 3 puntjes, maar scoort vandaag al vroeg in de wedstrijd haar eerste basket. Ze wordt goed bediend door Linskens.