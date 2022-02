18 uur 49. Kesteloot beperkt schade in 1e kwart. De Belgen zijn op achtervolgen aangewezen na het 1e kwart. Letland ging op en over de goed gestarte Lions. Een 7-puntenkloof leek het verdict te worden op het einde van het 1e kwart, maar Kesteloot verkleinde het gat nog tot 21-16. .

18:03

18 uur 03. Van Rossom enkele weken out. Er is intussen meer nieuws rond de blessure van Belgian Lion Sam Van Rossom. Valencia, de Spaanse club van Van Rossom, liet weten dat hij enkele weken aan de kant staat met een hamstringblessure. Van Rossom was vorige week al naar Spanje teruggekeerd nadat hij zich op training met de Belgian Lions had geblesseerd. Uit onderzoek blijkt hij een scheur in de hamstring van zijn linkerbeen te hebben opgelopen. .