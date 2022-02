20:26

20 uur 26. Welk Team USA krijgen we straks te zien? De VS is de absolute grootmacht in het basketbal, maar de Amerikaanse vrouwen treden straks zeker niet op hun sterkst aan. Grootheden als Diana Taurasi, Sue Bird of Breanna Stewart zijn er vanavond niet bij. Toch blijft Amerika sowieso een te duchten tegenstander. Met Jewell Loyd, Ariel Atkins en Chelsea Gray zijn er nog 3 speelsters bij die vorige zomer olympisch goud pakten in Tokio. Ook Kelsey Plum, Stefanie Dolson en Allishay Gray brachten goud mee naar huis. Zijn wonnen het allereerste 3x3-toernooi op de Olympische Spelen. .