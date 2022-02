23:46 23 uur 46. Wat gebeurt er in de andere WK-kwalificatiepoules? Het WK-kwalificatietoernooi in Washington (en de Dominicaanse Republiek) is niet het enige waar nog tickets voor het WK uitgedeeld worden. Dat gebeurt dit weekend ook nog in Osaka en Belgrado. In Servië hebben zich vrijdag al twee landen verzekerd van een plaats op het WK in Australië: China en Frankrijk. Voor de Fransen gebeurde dat ondanks een nederlaag tegen Nigeria. . Wat gebeurt er in de andere WK-kwalificatiepoules? Het WK-kwalificatietoernooi in Washington (en de Dominicaanse Republiek) is niet het enige waar nog tickets voor het WK uitgedeeld worden. Dat gebeurt dit weekend ook nog in Osaka en Belgrado.



In Servië hebben zich vrijdag al twee landen verzekerd van een plaats op het WK in Australië: China en Frankrijk. Voor de Fransen gebeurde dat ondanks een nederlaag tegen Nigeria.

Wat staat er vanavond nog op het spel? België kan vanavond nog niet mathematisch zeker zijn van het WK, de wedstrijd tegen de Verenigde Staten is in feite slechts een veredelde oefenmatch, een opmaat naar de belangrijke wedstrijd van zondag tegen Rusland. Wat staat er dan wel nog op het spel tegen de VS? Prestige. De Amerikaanse vrouwen domineren al jaren het mondiale basketbal en het is als basketballer altijd een eer om tegen het sterkste basketballand ter wereld te mogen spelen. België en de VS stonden nog maar één keer tegenover elkaar, op het WK in 2018. Toen wonnen de Amerikaanse vrouwen met 93-77. De laatste officiële nederlaag van Team USA dateert van het WK 2006. Sindsdien heeft de VS liefst 69 wedstrijden op rij gewonnen. Een zege van de Belgian Cats zou, zelfs tegen een verzwakt Amerika, sowieso wereldnieuws zijn.



Wat staat er dan wel nog op het spel tegen de VS? Prestige. De Amerikaanse vrouwen domineren al jaren het mondiale basketbal en het is als basketballer altijd een eer om tegen het sterkste basketballand ter wereld te mogen spelen.



België en de VS stonden nog maar één keer tegenover elkaar, op het WK in 2018. Toen wonnen de Amerikaanse vrouwen met 93-77.



De laatste officiële nederlaag van Team USA dateert van het WK 2006. Sindsdien heeft de VS liefst 69 wedstrijden op rij gewonnen. Een zege van de Belgian Cats zou, zelfs tegen een verzwakt Amerika, sowieso wereldnieuws zijn.

De vreemde kronkels van de FIBA. Ruim een uur voor de wedstrijd is het tijd om nog eens een blik te gooien op het competitieformat van het WK-kwalificatietoernooi. In de groep van België speelt Rusland immers enkel tegen de Belgian Cats en Puerto Rico en niet tegen de VS. Hoe dat komt? De Russische speelsers zijn gevaccineerd met een vaccin dat niet erkend is in Amerika en dus werd er een noodoplossing bedacht door de FIBA. Rusland speelt zijn 2 wedstrijden in de Dominicaanse Republiek en hoeft niet tegen de VS te spelen. Het gevolg daarvan is dat de wedstrijd van de Cats tegen de Amerikanen van geen belang is. De match van de waarheid voor België is vrijdagavond tegen Rusland, al moet het na de ruime zege van gisteren al wel heel gek lopen om nog naast het beoogde WK-ticket te grijpen. Daarvoor zouden de Cats met meer dan 33 punten verschil moeten verliezen van Rusland en zou Rusland op zijn beurt met meer dan 33 punten moeten verliezen van Puerto Rico. Dat onwerkelijke scenario kunnen we nu al naar de prullenbak verwijzen.



In de groep van België speelt Rusland immers enkel tegen de Belgian Cats en Puerto Rico en niet tegen de VS. Hoe dat komt? De Russische speelsers zijn gevaccineerd met een vaccin dat niet erkend is in Amerika en dus werd er een noodoplossing bedacht door de FIBA.



Rusland speelt zijn 2 wedstrijden in de Dominicaanse Republiek en hoeft niet tegen de VS te spelen. Het gevolg daarvan is dat de wedstrijd van de Cats tegen de Amerikanen van geen belang is.



De match van de waarheid voor België is vrijdagavond tegen Rusland, al moet het na de ruime zege van gisteren al wel heel gek lopen om nog naast het beoogde WK-ticket te grijpen.



Daarvoor zouden de Cats met meer dan 33 punten verschil moeten verliezen van Rusland en zou Rusland op zijn beurt met meer dan 33 punten moeten verliezen van Puerto Rico. Dat onwerkelijke scenario kunnen we nu al naar de prullenbak verwijzen.



Ik denk niet dat de Belgian Cats helemaal voluit zullen gaan en dat ze energie zullen sparen voor de cruciale wedstrijd van zondag tegen Rusland. Wat nog komt is loodzwaar, al zou het wel fantastisch zijn mocht België winnen van de VS. Sporza-commentator Kris Meertens.

Welk Team USA krijgen we straks te zien? De VS is de absolute grootmacht in het basketbal, maar de Amerikaanse vrouwen treden straks zeker niet op hun sterkst aan. Grootheden als Diana Taurasi, Sue Bird of Breanna Stewart zijn er vanavond niet bij. Toch blijft Amerika sowieso een te duchten tegenstander. Met Jewell Loyd, Ariel Atkins en Chelsea Gray zijn er nog 3 speelsters bij die vorige zomer olympisch goud pakten in Tokio. Ook Kelsey Plum, Stefanie Dolson en Allishay Gray brachten goud mee naar huis. Zijn wonnen het allereerste 3x3-toernooi op de Olympische Spelen.



Toch blijft Amerika sowieso een te duchten tegenstander. Met Jewell Loyd, Ariel Atkins en Chelsea Gray zijn er nog 3 speelsters bij die vorige zomer olympisch goud pakten in Tokio.



Ook Kelsey Plum, Stefanie Dolson en Allishay Gray brachten goud mee naar huis. Zijn wonnen het allereerste 3x3-toernooi op de Olympische Spelen.

