09 uur 36. Kesteloot komt bij de selectie. Net als afgelopen vrijdag moeten de Belgian Lions vanavond met Sam Van Rossom en Ismael Bako opnieuw twee basisspelers missen. Het duo ligt nog steeds in de lappenmand. Daar hebben ze het gezelschap gekregen van Jean Salumu, die zich ook geblesseerd heeft. Charleroi-speler Vincent Kesteloot neemt zijn plaats in in de selectie. Antwerp-speler Jean-Marc Mwema bleef vrijdag 40 minuten op de bank met rugperikelen, maar hij is wel fit bevonden. .