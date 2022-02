Foutloos Oostende boekt 18e (!) zege op een rij, Leuven gaat als 5e mee naar Elite Gold-groep

2 dagen na de winst tegen Limburg United pakte Oostende ook vandaag uit. Tegen Charleroi, dat in de running was voor de 5e plek, stond de competitieleider vandaag al aan de rust 15 punten voor. De kustploeg bereikte uiteindelijk de kaap van de 100 punten (100-90). Daarmee heeft Oostende alle 18 duels in de Belgische reguliere competitie gewonnen. Een straffe prestatie.

17 uur 48. Oostende stormt naar 18e zege op een rij. 2 dagen na de winst tegen Limburg United pakte Oostende ook vandaag uit. Tegen Charleroi, dat in de running was voor de 5e plek, stond de competitieleider vandaag al aan de rust 15 punten voor. De kustploeg bereikte uiteindelijk de kaap van de 100 punten (100-90). Daarmee heeft Oostende alle 18 duels in de Belgische reguliere competitie gewonnen. Een straffe prestatie. .

17 uur 38. Leuven eindigt in top 5 ten koste van Charleroi. Voor Leuven en Charleroi stond er nog veel op het spel. Slechts 1 van beide teams kon het 5e en laatste ticket in de wacht slepen voor de Elite Gold-groep, de competitiefase met de 5 beste Nederlandse en 5 beste Belgische teams samen. Als Leuven zou winnen tegen Brussels en Charleroi zou verliezen tegen Oostende, dan was Leuven zeker van de 5e plek. En zo geschiedde. Leuven nam al vroeg afstand van Brussels en haalde het met 70-75. Charleroi ging de boot in bij Oostende met 100-90. Leuven schaart zich zo bij Antwerp (4e), Bergen (3e), Mechelen (2e) en Oostende (1e) in de Elite Gold-groep. Ze treffen er de Nederlande clubs Den Bosch, ZZ Leiden, Donar Groningen, Landstede Hammers en Feyenoord. Charleroi (6e), Limburg United (7e), Aalst (8e), Brussels (9e) en Luik (10e) treden aan de Silver Group met de Nederlandse teams Aris Leeuwarden, Yoast United, Amsterdam, Limburg Academy, Den Helder Suns en The Hague Royals. .