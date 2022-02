16:02 16 uur 02. We willen blijven deelnemen aan de grote toernooien. Tegelijk is dit een nieuw project en we vormen nog niet dezelfde groep als in het verleden (zonder onder meer Kim Mestdagh en Ann Wauters, red). De jonge speelsters moeten nog leren wat het is om voor de nationale ploeg te spelen. Emma Meesseman. We willen blijven deelnemen aan de grote toernooien. Tegelijk is dit een nieuw project en we vormen nog niet dezelfde groep als in het verleden (zonder onder meer Kim Mestdagh en Ann Wauters, red). De jonge speelsters moeten nog leren wat het is om voor de nationale ploeg te spelen. Emma Meesseman

16:01 16 uur 01. Becky Massey moest wegens een voetblessure afhaken voor het kwalificatietoernooi, Jana Raman is er wegens zwangerschap niet bij. Hind Ben Abdelkader is voor het eerst in zes jaar wel weer een Belgian Cat. Daarnaast werden Julie Allemand, Antonia Delaere, Serena-Lynn Geldof, Ine Joris, Kyara Linskens, Maxuella Lisowa, Billie Massey, Emma Meesseman, Elise Ramette, Laure Resimont en Julie Vanloo geselecteerd door de nieuwe Franse bondscoach Valéry Demory. Die laatste moest vlak voor vertrek wel afhaken met een coronabesmetting, Hanne Mestdagh vervangt haar. Zij viert tegen Puerto Rico haar 100e selectie. Op de Spelen vorige zomer in Tokio waren de Cats nog te sterk voor Puerto Rico (87-52) . Becky Massey moest wegens een voetblessure afhaken voor het kwalificatietoernooi, Jana Raman is er wegens zwangerschap niet bij. Hind Ben Abdelkader is voor het eerst in zes jaar wel weer een Belgian Cat. Daarnaast werden Julie Allemand, Antonia Delaere, Serena-Lynn Geldof, Ine Joris, Kyara Linskens, Maxuella Lisowa, Billie Massey, Emma Meesseman, Elise Ramette, Laure Resimont en Julie Vanloo geselecteerd door de nieuwe Franse bondscoach Valéry Demory. Die laatste moest vlak voor vertrek wel afhaken met een coronabesmetting, Hanne Mestdagh vervangt haar. Zij viert tegen Puerto Rico haar 100e selectie. Op de Spelen vorige zomer in Tokio waren de Cats nog te sterk voor Puerto Rico (87-52)

16:00 16 uur .

16:00 16 uur . Dit voelt een beetje als een nieuwe start met veel nieuwe speelsters. Na wat ik op training gezien heb, denk ik dat we er klaar voor zijn. Emma Meesseman. Dit voelt een beetje als een nieuwe start met veel nieuwe speelsters. Na wat ik op training gezien heb, denk ik dat we er klaar voor zijn. Emma Meesseman