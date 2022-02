10:18

10 uur 18. Klaren de Belgian Cats de klus? De Belgian Cats zijn van Washington naar de Dominicaanse Republiek gevlogen voor hun laatste kwalificatiematch. Daar spelen ze vanaf 21.30 u tegen Rusland. De Belgische vrouwen demonstreerden tegen Puerto Rico en slikten een logische nederlaag tegen de VS. Rusland heeft nog geen match gespeeld door de coronaperikelen. Ze hebben een inreisverbod voor de Verenigde Staten wegens visumproblemen en de niet-erkenning van het Spoetnik-vaccin. Hun beide wedstrijden tegen België op zondag en Puerto Rico op dinsdag werden door de FIBA, de internationale basketbalfederatie, verplaatst naar de Dominicaanse Republiek. De VS klopte afgelopen nacht Puerto Rico, een extra zetje voor de Cats. De Verenigde Staten zijn sowieso gekwalificeerd voor het WK dankzij de olympische titel in Tokio afgelopen zomer. De twee andere beste ploegen in de poule mogen ook naar het WK. .