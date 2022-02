23:13

23 uur 13. Round-up BNXT League op zaterdag. Aangevoerd door Roby Rogiers dicteerden de Antwerp Giants de wet in het begin van hun partij tegen Bergen vanavond. The Giants stonden in de 25e minuut nog met 44-49 voor. Maar de ploeg uit Antwerpen stortte daarna volledig in. Emmanuel Nzekwesi (22 punten en 14 rebounds) had bloed geroken en gidste Bergen eindelijk nog eens naar een overwinning. In de andere wedstrijd van vanavond vond Oostende, ondanks het gemis van Phil Booth en Pierre-Antoine Gillet, de middelen om ongeslagen te blijven. Het won in een felbevochten partij van Mechelen met 76-79. Mikael Jantunen eindigde de wedstrijd als topscorer met 24 punten. In het klassement blijft Oostende aan de leiding met 16 overwinningen in evenveel wedstrijden. Het wordt gevolgd door Mechelen (11-5), Antwerpen (10-7), Bergen (10-6), Leuven (9-7), Charleroi (8-7), Limburg United (7-8), Aalst (5-11), Luik (2-15) en Brussel (2-14). .