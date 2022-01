23:51

23 uur 51. Charleroi wint zonder problemen in Luik. Het uitstapje van Charleroi naar Luik was een voltreffer: 65-91. Vanaf het begin legden de bezoekers fysiek hun wil op in het Luikse racket. Met 21 offensieve rebounds in totaal liep Charleroi snel uit (19-31). Een sterk collectief zag Lisboa goed van afstand werpen (4/5 driepunters). Bij de rust stond er 37-52 op het bord. Na de rust waren de teams minder bij schot (48-73), maar finaal waren de Carolo's toch veel te sterk: 65-91. Tim Lambrecht was de beste man met 20 punten en 8 rebounds. .