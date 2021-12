Team Antwerp weet pas zaterdag of het naar kwartfinales 3x3 mag

De eerste twee teams van de groep stoten door in het toernooi. De laatste groepsmatch tussen Amsterdam en Graz is zaterdag. Als Graz wint, heeft elk team een match gewonnen en een match verloren en wordt er naar de gemaakte punten gekeken. Rekenen dus. Amsterdam is zaterdag wel favoriet tegen Graz. Als de Nederlanders winnen gaat Antwerp als tweede in de groep door. Ze ontmoeten dan wel Ub in de kwartfinales, de topfavoriet.

20 uur 31. Amsterdam is efficiënter dan team Antwerp. Wat zich aankondigde als een spannend duel tussen Team Antwerp en Team Amsterdam, is uitgedraaid op een duidelijke zege voor de Nederlanders. Een van de beste verdedigende teams, was tegen Antwerp ook offensief erg goed in vorm. Antwerp kon in het begin gelijke tred houden, maar betaalde vanaf halfweg de wedstrijd de prijs voor te veel missers. Zowel van ver als onder de ring. Team Amsterdam was vooral van ver wel erg efficiënt. Het resultaat was een 15-20-zege voor Amsterdam. .