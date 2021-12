Team Antwerp mag naar kwartfinale en treft nummer 2 van de wereld

Het Belgische viertal, bestaande uit Bryan De Valck, Rafael Bogaerts, Nick Celis en Thibaut Vervoort, won eerder haar openingsduel met 21-11 van Graz, om vervolgens met 20-15 te verliezen van Amsterdam. Het was nadien wachten op het resultaat in Amsterdam-Graz. De twee beste teams uit elke groep, telkens bestaande uit drie ploegen, stootten door naar de knock-outfase. Team Antwerp eindigde door de zege van Amsterdam uiteindelijk als tweede. In de kwartfinales zaterdag treffen de Belgian Lions het Servische Ub, de nummer twee van de wereld. De partij start om 15u30. Ook de halve finales en finale staan zaterdag op het programma.

20:31

20 uur 31. Amsterdam is efficiënter dan team Antwerp. Wat zich aankondigde als een spannend duel tussen Team Antwerp en Team Amsterdam, is uitgedraaid op een duidelijke zege voor de Nederlanders. Een van de beste verdedigende teams, was tegen Antwerp ook offensief erg goed in vorm. Antwerp kon in het begin gelijke tred houden, maar betaalde vanaf halfweg de wedstrijd de prijs voor te veel missers. Zowel van ver als onder de ring. Team Amsterdam was vooral van ver wel erg efficiënt. Het resultaat was een 15-20-zege voor Amsterdam. .