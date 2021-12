23:27

23 uur 27. Charleroi - Mechelen: 79-88. In de wedstrijd tussen Charleroi en Mechelen zijn de bezoekers als winnaar uit de bus gekomen. Charleroi begon wel nog het beste aan de partij, maar in quarters 2,3 en 4 ging Mechelen op en over de thuisploeg. Quarters: 21-16, 28-30, 15-24, 15-18 Topschutters Charleroi: Kesteloot 18 punten, Libert 18, Lisboa 12 Topschutters Mechelen: Alston 15 punten, Loubry 15, Mukubu 14 .