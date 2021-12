22:38

22 uur 38. Oostende bibbert tegen Brussels. Fiere leider Oostende heeft moeten zwoegen voor de zege tegen Brussels, de laatste in de stand. In de eigen Versluys Arena werd het 80-78 voor Oostende. Vroeg in het vierde kwart had Brussels 4 punten voorsprong (61-65), maar Oostende was niet onder de indruk en ging op en over de hoofdstedelingen. Bij 80-78 kregen de bezoekers nog één kans, maar Gillet blockte het schot van Kouguere nog af. Quarters: 16-20, 21-27, 24-15, 19-16 Topschutters Oostende: Booth III (17), Brimah (14), Randolph (12), Gillet (11) Topschutters Brussels: Deroover (16), Badji en Kouguere (14), Llorente (13) .