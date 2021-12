Tegen rode lantaarn Luik kwam Antwerp Giants (2e in de stand) nooit in de problemen. Aan de rust stond het 50-44 voor de Giants, daarna breidde de thuisploeg de kloof nog fors uit. Eindstand: 87-66. Quarters: 24-21, 26-23, 24-16, 13-6 Topschutters Giants: Tiby (19), Rogiers (15), Brown (11), Van Den Eynde (9) Topschutters Luik: Lemaire (12), Malempre (12), Potier (12), Lhoest (9)

17 uur 07. Limburg wint kelderduel tegen Brussels. Beide teams kamperen in de 2e helft van de stand. In het 2e quarter (8-20) gaf Brussels de wedstrijd uit handen. Limburg hield daarna haar bonus vast: 77-82 was de eindstand. Quarters: 27-20, 8-20, 18-24, 24-18 Topschutters Brussels: Jarvi (20), Badji (17), Vucica (10), Hazard (9), Llorente (9) Topschutters Limburg: Delalieux (18), Desiron (16), Littleson (16), Benson (12) .