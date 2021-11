16:46

16 uur 46. Buysschaert: "Speelden in eerste helft wat te soft". Servaas Buysschaert was tevreden met de overwinning van zijn ploeg, maar zag toch wat verbeterpunten. "In de eerste helft lieten we te veel steken vallen in de verdediging." "We waren ook een beetje te soft", gaat de 22-jarige speler van Oostende verder. "In de tweede helft toonden we wel de juiste intensiteit." "Bergen probeerde fysiek te spelen tegen ons, we toonden in het derde quarter dat we dat misschien wel beter konden. Het technische mankementje tussen de eerste quarters haalde beide ploegen wat uit hun ritme." Is Oostende te sterk voor België? "We hebben vandaag getoond dat we zeker meedoen voor de titel, maar ik vind Antwerp, Bergen en Limburg ook sterk. Ik denk dat het nog een leuke competitie wordt", besluit de reus van 2,04 meter. .