20:10 20 uur 10. Bommetje van Vanloo. Julie Vanloo staat nog geen minuut op het veld en dropt meteen een eerste bom: drie puntjes bij op de teller, de Cats terug op voorsprong. . Bommetje van Vanloo Julie Vanloo staat nog geen minuut op het veld en dropt meteen een eerste bom: drie puntjes bij op de teller, de Cats terug op voorsprong.

20:09 20 uur 09. Linskens zit uitstekend in de wedstrijd. Met haar zesde punt stopt ze het Bosnische momentum: 9-8 . Linskens zit uitstekend in de wedstrijd. Met haar zesde punt stopt ze het Bosnische momentum: 9-8

20:08 20 uur 08. Het is hier warm in de zaal, met de zowat 3.000 aanwezige toeschouwers. Commentator Kris Meertens. Het is hier warm in de zaal, met de zowat 3.000 aanwezige toeschouwers. Commentator Kris Meertens

20:04 20 uur 04. De openingsminuten waren voor de Cats, maar de Bosniërs slaan nu plots terug. Het publiek in Sarajevo laat zich horen, het scorebord zegt 5-6. . De openingsminuten waren voor de Cats, maar de Bosniërs slaan nu plots terug. Het publiek in Sarajevo laat zich horen, het scorebord zegt 5-6.

20:02 20 uur 02. De eerste korf is meteen voor de Cats. Linskens scoort gemakkelijk op aangeven van Meesseman. . De eerste korf is meteen voor de Cats. Linskens scoort gemakkelijk op aangeven van Meesseman.

20:01 20 uur 01. We zijn vertrokken! De bal stuit! Schieten de Cats goed uit de startblokken? . We zijn vertrokken! De bal stuit! Schieten de Cats goed uit de startblokken?

19:56 19 uur 56. Meesseman, Delaere, Allemand, Linskens en Resimont starten in de basisvijf. Zo dadelijk beginnen we eraan. . Meesseman, Delaere, Allemand, Linskens en Resimont starten in de basisvijf. Zo dadelijk beginnen we eraan.

19:46 19 uur 46. Ons team zal voorbereid zijn, de speelsters zullen klaar zijn om te vechten. Op het EK hebben we de Belgen kunnen verrassen, we zullen klaar zijn. Ook ik ben in grote vorm. Jonquel Jones (Bosnië). Ons team zal voorbereid zijn, de speelsters zullen klaar zijn om te vechten. Op het EK hebben we de Belgen kunnen verrassen, we zullen klaar zijn. Ook ik ben in grote vorm. Jonquel Jones (Bosnië)

19:41 19 uur 41. Sterk Bosnië met wereldtopper Jones. België tegen Bosnië, dat is de nummer 6 van de wereld tegen de nummer 27. Op papier lijkt de kwaliteitskloof dus groot tussen beide landen. Toch zijn de Cats vanavond maar beter op hun hoede, want Bosnië is de sterkste tegenstander van de Cats in hun poule. Bij de thuisploeg wordt het vooral uitkijken naar Jonquel Jones. De speelster van 1m98, die ook de Bahamaanse nationaliteit bezit, is één van de grote namen uit de WNBA. Dit jaar werd ze zelfs verkozen tot MVP van de grootste basketbalcompetitie ter wereld. Op het EK in juni, waar de Cats brons veroverden, werd ze ook verkozen tot MVP. Bovendien won Bosnië toen van de België. Doen ze dat vanavond opnieuw? . Sterk Bosnië met wereldtopper Jones België tegen Bosnië, dat is de nummer 6 van de wereld tegen de nummer 27. Op papier lijkt de kwaliteitskloof dus groot tussen beide landen. Toch zijn de Cats vanavond maar beter op hun hoede, want Bosnië is de sterkste tegenstander van de Cats in hun poule. Bij de thuisploeg wordt het vooral uitkijken naar Jonquel Jones. De speelster van 1m98, die ook de Bahamaanse nationaliteit bezit, is één van de grote namen uit de WNBA. Dit jaar werd ze zelfs verkozen tot MVP van de grootste basketbalcompetitie ter wereld. Op het EK in juni, waar de Cats brons veroverden, werd ze ook verkozen tot MVP. Bovendien won Bosnië toen van de België. Doen ze dat vanavond opnieuw?

19:31 19 uur 31. Matchday voor de Cats. Vanavond trappen de Belgian Cats hun EK-kwalificatiecampagne af. Beginnen ze tegen het stugge Bosnië meteen met een overwinning? Mis bij Sporza niets van de actie, via de live-uitzending op Ketnet of onze livestream of via de tekstupdates op deze pagina. Afspraak om 20.00 uur. . Matchday voor de Cats Vanavond trappen de Belgian Cats hun EK-kwalificatiecampagne af. Beginnen ze tegen het stugge Bosnië meteen met een overwinning? Mis bij Sporza niets van de actie, via de live-uitzending op Ketnet of onze livestream of via de tekstupdates op deze pagina. Afspraak om 20.00 uur.

19:00 19 uur . Winst tegen Bosnië zou een heel grote stap richting kwalificatie zijn: het wordt een heel belangrijke match. Maar ik heb ook nog tijd nodig om de ploeg naar mijn hand te zetten en mijn filosofie in het team te slijpen. Bondscoach Valéry Demory. Winst tegen Bosnië zou een heel grote stap richting kwalificatie zijn: het wordt een heel belangrijke match. Maar ik heb ook nog tijd nodig om de ploeg naar mijn hand te zetten en mijn filosofie in het team te slijpen. Bondscoach Valéry Demory

15:25 15 uur 25. Cats met vertrouwen tegen Bosnië en wereldspeelster Jonquel Jones. Cats met vertrouwen tegen Bosnië en wereldspeelster Jonquel Jones

15:21 15 uur 21.

11-11-2021 11-11-2021.

16:20 16 uur 20. "Er zijn mogelijkheden om beter te spelen dan op het EK". "De jongeren integreren zich goed", stelt Antonia Delaere vast na enkele trainingen met de "nieuwe" selectie van de Belgian Cats. Wat kan ze al kwijt over de nieuwe coach? "Hij is heel direct, waardoor zijn communicatie duidelijk is." Op het voorbije EK verloren de Belgische vrouwen van Bosnië. "Toen hebben we zeker niet ons beste basketbal gebracht. Maar er zijn mogelijkheden om beter te spelen dan op het EK." "We hebben slechts 4 trainingen gehad en dat is heel weinig, maar we maken er het beste van." . "Er zijn mogelijkheden om beter te spelen dan op het EK" "De jongeren integreren zich goed", stelt Antonia Delaere vast na enkele trainingen met de "nieuwe" selectie van de Belgian Cats.



Wat kan ze al kwijt over de nieuwe coach? "Hij is heel direct, waardoor zijn communicatie duidelijk is."



Op het voorbije EK verloren de Belgische vrouwen van Bosnië. "Toen hebben we zeker niet ons beste basketbal gebracht. Maar er zijn mogelijkheden om beter te spelen dan op het EK."



"We hebben slechts 4 trainingen gehad en dat is heel weinig, maar we maken er het beste van."

16:19 16 uur 19. Dit is een nieuwe ervaring. Elke coach heeft zijn eigen manier van werken en spelen. Ik zie het meer als een uitdaging om nieuwe dingen te leren en om een betere speelster te worden. . Hanne Mestdagh vertoeft voortaan bij de cats zonder coach en papa Philip en zonder zus Kim. Dit is een nieuwe ervaring. Elke coach heeft zijn eigen manier van werken en spelen. Ik zie het meer als een uitdaging om nieuwe dingen te leren en om een betere speelster te worden. Hanne Mestdagh vertoeft voortaan bij de cats zonder coach en papa Philip en zonder zus Kim

16:18 16 uur 18. De Belgian Cats spelen donderdagavond in Sarajevo: "We maken er het beste van". De Belgian Cats spelen donderdagavond in Sarajevo: "We maken er het beste van"

10:56 10 uur 56. Claessens en Joris vallen af. Bondscoach Valéry Demory heeft zijn 12-koppige selectie bekendgemaakt voor de wedstrijden tegen Bosnië en Herzegovina en Duitsland. Jonkies Nastja Claessens (16) en Ine Joris (20) zijn de laatste afvallers en blijven stand-by als reserve. In vergelijking met de Olympische Spelen zijn Elise Ramette, Maxuella Lisowa, Laure Resimont, Becky Massey en Serena-Lynn Geldof nieuw in de kern van 12. Massey en Geldof waren er dit jaar wel bij op het EK. . Claessens en Joris vallen af Bondscoach Valéry Demory heeft zijn 12-koppige selectie bekendgemaakt voor de wedstrijden tegen Bosnië en Herzegovina en Duitsland. Jonkies Nastja Claessens (16) en Ine Joris (20) zijn de laatste afvallers en blijven stand-by als reserve.



In vergelijking met de Olympische Spelen zijn Elise Ramette, Maxuella Lisowa, Laure Resimont, Becky Massey en Serena-Lynn Geldof nieuw in de kern van 12. Massey en Geldof waren er dit jaar wel bij op het EK.