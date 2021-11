22:42 22 uur 42. Limburg stunt in Bergen. Limburg United heeft op het veld van Bergen zijn tweede overwinning van het seizoen behaald. Het won met 86-90 na één verlenging. De bezoekers hadden bij de rust een bonus van 17 punten, maar in de 2e helft sloop Bergen op kousenvoeten dichterbij. Pas in de allerlaatste minuut kwam de thuisploeg voor het eerst op voorsprong, maar Limburg United dwong toch nog verlengingen af. Daarin hielden de bezoekers het hoofd koel. Quarters: 11-27, 14-15, 22-13, 23-15, 16-20 Topschutters Bergen: Nzekwesi 26, Nichols 21, Tyus 15 Topschutters Limburg United: Desiron 30, Littleson 11, Carson en Delalieux 10 . Limburg stunt in Bergen Limburg United heeft op het veld van Bergen zijn tweede overwinning van het seizoen behaald. Het won met 86-90 na één verlenging.



Leuven klopt concurrent Mechelen. Leuven blijft het goed doen met het oog op de top 4. Het team van coach Eddy Casteels legde zaterdagavond rechtstreeks concurrent Mechelen over de knie met 75-69. De thuisploeg had 5 spelers in de dubbele cijfers. Nick Mcglynn was de topschutter met 18 punten. Quarters: 25-20, 13-14, 18-18, 20-17 Topschutters Leuven: Mcglynn 18, Heath 16, Kralj 15 Topschutters Mechelen: Stephens 15, Foerts 13, Grimes 13



22:26 22 uur 26. Luik klopt Aalst. Luik heeft voor een kleine stunt gezorgd door Aalst te kloppen met 15 punten verschil: 70-55. Vooral na de rust stortte Aalst volledig in, nadat het in het begin van de wedstrijd nog 9-25 voor was gekomen. Het maakte maar 18 punten na de onderbreking en zo kon Luik het laken naar zich toe trekken. Dankzij de zege rukt Luik op van de voorlaatste naar de zesde plaats in het klassement. Aalst blijft vierde. . Luik klopt Aalst Luik heeft voor een kleine stunt gezorgd door Aalst te kloppen met 15 punten verschil: 70-55.

Vooral na de rust stortte Aalst volledig in, nadat het in het begin van de wedstrijd nog 9-25 voor was gekomen. Het maakte maar 18 punten na de onderbreking en zo kon Luik het laken naar zich toe trekken.

Dankzij de zege rukt Luik op van de voorlaatste naar de zesde plaats in het klassement. Aalst blijft vierde.