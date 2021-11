Het zou een voordeel kunnen zijn dat we onze eerste match tegen Slovakije spelen aangezien we een voorbereiding van slechts 3 dagen hebben gehad, maar we mogen deze tegenstander niet onderschatten.

Bondscoach Dario Gjergja over Slovakije (FIBA-65, 36e in Europa) versus België (FIBA-38, 19e in Europa)