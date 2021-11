16:20

16 uur 20. "Er zijn mogelijkheden om beter te spelen dan op het EK". "De jongeren integreren zich goed", stelt Antonia Delaere vast na enkele trainingen met de "nieuwe" selectie van de Belgian Cats. Wat kan ze al kwijt over de nieuwe coach? "Hij is heel direct, waardoor zijn communicatie duidelijk is." Op het voorbije EK verloren de Belgische vrouwen van Bosnië. "Toen hebben we zeker niet ons beste basketbal gebracht. Maar er zijn mogelijkheden om beter te spelen dan op het EK." "We hebben slechts 4 trainingen gehad en dat is heel weinig, maar we maken er het beste van." .