22:49

22 uur 49. Giants verorberen Okapi, nagelbijter in Mechelen. De Antwerp Giants hebben in hun negende partij van de BNXT-League met 69-91 gewonnen van Okapi Aalst. Fridriksson was de uitblinker bij de Giants met 21 punten en 11 assists. Na een nagelbijter tussen Kangoeroes Mechelen en Limburg United is de zege nipt naar Mechelen gegaan. Grimes was de grote uitblinker bij Mechelen met 31 punten en 14 rebounds. .