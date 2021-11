Hanne Mestdagh laat zich in de slotfase ook zien. Ze knalt haar derde driepunter op een rij binnen en zo is de voorsprong echt wel helemaal geruststellend: 79-53.

Vanloo neemt het momenteel even over van Allemand als spelverdeelster en de klik met Meesseman is er. Twee keer na elkaar vinden de twee elkaar prima. Meesseman scoort haar 21e punt van de match: 50-41.

16 uur 55. Ann Wauters: "Het pad dat we hebben afgelegd met de Cats is fantastisch".

Ann Wauters - die vandaag gehuldigd is voor de match - ziet als toeschouwster dat de eerste score van de tweede helft van Meesseman komt. De assist is van Linskens. 34-32

16 uur 39. Einde tweede quarter: 32-32. Aan de rust is er geen verschil tussen Duitsland en België. Het is een bijzonder spannende wedstrijd. De Cats zijn nog te wisselvallig. In het tweede quarter leken de Cats even een kloofje te slaan, maar Duitsland kwam op het einde nog terug. Bij de Cats is Allemand de grote afwezige met 0 punten. Misschien heeft zij haar moment voor de tweede helft gehouden. .