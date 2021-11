22:26

22 uur 26. Luik klopt Aalst. Luik heeft voor een kleine stunt gezorgd door Aalst te kloppen met 15 punten verschil: 70-55. Vooral na de rust stortte Aalst volledig in, nadat het in het begin van de wedstrijd nog 9-25 voor was gekomen. Het maakte maar 18 punten na de onderbreking en zo kon Luik het laken naar zich toetrekken. Dankzij de zege rukt Luik op van de voorlaatste naar de zesde plaats. Aalst blijft vierde. .