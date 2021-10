17:00 17 uur . Verslag van Brussels - Luik. Verslag van Brussels - Luik

16:58 16 uur 58. Luik heeft zijn eerste zege beet. Luik heeft op het veld van Brussels zijn eerste zege van het seizoen behaald: 90-98. Limburg United blijft zo de enige ploeg die nog niet kon winnen in de BNXT League. Topschutters Brussels: Kouguere 20, Badji 19, Vucica 12 Topschutters Luik: Bazoumana 34, Depuydt 21, Robeyns 12 . Luik heeft zijn eerste zege beet Luik heeft op het veld van Brussels zijn eerste zege van het seizoen behaald: 90-98. Limburg United blijft zo de enige ploeg die nog niet kon winnen in de BNXT League.



16:46 16 uur 46. Reacties na Leuven - Antwerp Giants. Reacties na Leuven - Antwerp Giants

16:45 16 uur 45. Bekijk het vierde kwart tussen Leuven en de Antwerp Giants. Bekijk het vierde kwart tussen Leuven en de Antwerp Giants

16:44 16 uur 44. Sterke Leuven Bears temmen onmondige Antwerp Giants. Leuven heeft de Antwerp Giants een fikse nederlaag aangesmeerd. Het team van coach Eddy Casteels was zondagmiddag meer dan een maatje te groot voor de bezoekers: 84-67. Een uitgekookte thuisploeg domineerde de wedstrijd vanaf het begin tot het einde tegen een Antwerp dat zeker defensief niet op de afspraak was en in aanval al te vaak de foute opties koos. Een collectief sterk Leuven had een maximale voorsprong van liefst 25 punten en kon het zich in het slot permitteren om de teugels nog lichtjes te vieren. Op die manier konden de Giants de schade nog enigszins beperken. . Sterke Leuven Bears temmen onmondige Antwerp Giants Leuven heeft de Antwerp Giants een fikse nederlaag aangesmeerd. Het team van coach Eddy Casteels was zondagmiddag meer dan een maatje te groot voor de bezoekers: 84-67.



16:42 16 uur 42. Leuven - Antwerp Giants 84-67 (rust: 42-24). Quarters: 18-12, 24-12, 23-21, 19-22 Topschutters Leuven: Cebasek 21, McGlynn 18, Vanderhaegen 13 Topschutters Antwerp: Tiby 21, Hands 17, Mwema 12 . Leuven - Antwerp Giants 84-67 (rust: 42-24) Quarters: 18-12, 24-12, 23-21, 19-22



16:20 16 uur 20. Bekijk het derde kwart tussen Leuven en de Antwerp Giants. Bekijk het derde kwart tussen Leuven en de Antwerp Giants

15:45 15 uur 45. Bekijk het tweede kwart tussen Leuven en de Antwerp Giants. Bekijk het tweede kwart tussen Leuven en de Antwerp Giants

15:24 15 uur 24. Bekijk het eerste kwart tussen Leuven en de Antwerp Giants. Bekijk het eerste kwart tussen Leuven en de Antwerp Giants

17-10-2021 17-10-2021.

22:33 22 uur 33. Verslag van Bergen - Charleroi. Verslag van Bergen - Charleroi

22:32 22 uur 32. Bergen buigt achterstand om tegen Charleroi. Na een vreselijke start rechtte Bergen doorheen de wedstrijd de rug tegen Charleroi. Pas in het laatste quarter kon de thuisploeg afstand nemen van zijn stugge tegenstander, eindstand: 83-73. Quarters: 13-21, 18-16, 22-17 en 30-19 Topschutters Bergen: Nichols 21, Nzekwesi 19, Henson 16 Topschutters Charleroi: Libert 14, Kesteloot 12, Botuli 10 . Bergen buigt achterstand om tegen Charleroi Na een vreselijke start rechtte Bergen doorheen de wedstrijd de rug tegen Charleroi. Pas in het laatste quarter kon de thuisploeg afstand nemen van zijn stugge tegenstander, eindstand: 83-73.

22:30 22 uur 30.

22:26 22 uur 26. Verslag van Oostende - Mechelen. Verslag van Oostende - Mechelen

22:25 22 uur 25. Oostende veegt de vloer aan met Mechelen. Oostende heeft nog maar eens getoond dat het een ploeg in topvorm is. In eigen huis ging Mechelen voor de bijl met 89-76. Al na het eerste quarter telde Oostende een voorsprong van 13 punten. Toen die voorsprong uitliep tot 20 punten, namen topschutter Randolph en co. de voet van het gaspedaal. Quarters: 30-17, 19-12, 19-19 en 21-28 Topschutters Oostende: Randolph 19, Booth 13, Jantunen 12 Topschutters Mechelen: Grimes 16, Palinckx 12, Mukubu 10 . Oostende veegt de vloer aan met Mechelen Oostende heeft nog maar eens getoond dat het een ploeg in topvorm is. In eigen huis ging Mechelen voor de bijl met 89-76. Al na het eerste quarter telde Oostende een voorsprong van 13 punten. Toen die voorsprong uitliep tot 20 punten, namen topschutter Randolph en co. de voet van het gaspedaal.

22:20 22 uur 20. Verslag van Aalst - Limburg United. Verslag van Aalst - Limburg United