16 uur 35. Belgen stoten door naar halve finale. Tim Vervoort, Nick Celis, Rafael Bogaerts en Thiery Marien hebben hun kwartfinale in Abu Dhabi gewonnen. Ze waren in hun kwartfinale met 22-12 te sterk voor de Russische ploeg Gagarin. Bij Gagarin speelden 3 Russen die in Tokio olympisch zilver wonnen. De 3x3 basketballers spelen als Antwerp mee op de World Tour. In de halve finales nemen ze het op tegen het Letse team Riga. .