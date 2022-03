Oostende kan laatste kans niet grijpen tegen Cluj en ligt uit Champions League

22:13 22 uur 13. Oostende kan laatste kans niet grijpen. De zege tegen Malaga had Oostende nog hoop gegeven. Een overwinning met minstens 6 punten verschil tegen Cluj volstond om toch nog door te stoten naar de volgende ronde van de Champions League. Maar na een zwakke eerste quarter mocht de Belgische landskampioen zijn plek in de kwartfinales al vergeten: 12-31. Halfweg was de kwalificatie ver weg met 17 punten verschil. Oostende kroop wel nog dichter bij de Roemeens landskampioen in een sterke tweede helft. Mikael Jantunen speelde een sterke wedstrijd met 20 punten, maar alleen Levi Randolph kwam in de buurt met 12 punten. Zo raakte Oostende niet dichter dan 72-75. Met een derde nederlaag in de achtste finales ligt het uit de Champions League. Voor de Roemeense landskampioen Cluj blijft het sprookje voortduren: van de kwalificaties naar de kwartfinales. . Oostende kan laatste kans niet grijpen De zege tegen Malaga had Oostende nog hoop gegeven. Een overwinning met minstens 6 punten verschil tegen Cluj volstond om toch nog door te stoten naar de volgende ronde van de Champions League.



22:07 22 uur 07. Oostende - Cluj: 74-85 (rust: 33-50). Quarters: 12-31, 22-19, 25-17, 15-18 . Oostende - Cluj: 74-85 (rust: 33-50) Quarters: 12-31, 22-19, 25-17, 15-18

22:06 22 uur 06. Oostende herpakt zich na opdoffer. 3 dagen na de pijnlijke nederlaag in de bekerfinale tegen Limburg United heeft Oostende zich op grootse wijze gerevancheerd tegen Malaga, de leider in groep K. Oostende begon furieus, werd in het 2e quarter weer even met de voeten op de grond gezet, maar maakte voornamelijk het verschil in het laatste quarter. Oostende boekt zo zijn eerste zege in de groepsfase van de 1/8e finales. Met een zege met minstens 6 punten verschil volgende week tegen Cluj kan het zich alsnog kwalificeren.



22:04 22 uur 04. Oostende-Malaga 86-68. Quarters: 25-17, 14-21, 20-18, 27-12 Schutters Oostende: Randolph 35 Jantunen 13 Conger 12 Troisfointaines 6 Djordjevic 5 Booth 4 Buysschaert 4 Brimah 3 Van der Vuurst 3 Brartanovic 1 . Oostende-Malaga 86-68

Quarters: 25-17, 14-21, 20-18, 27-12





Schutters Oostende:



Randolph 35

Jantunen 13

Conger 12

Troisfointaines 6

Djordjevic 5

Booth 4

Buysschaert 4

Brimah 3

Van der Vuurst 3

Brartanovic 1

22:15 22 uur 15. Net niet voor Oostende tegen Oekraïens team. Oostende heeft geen eerste overwinning kunnen behalen in de 1/8e finales van de Champions League. De Belgische kampioen verloor ook zijn 3e groepsmatch. Prometey uit Oekraïne was nipt te sterk voor de kustploeg: 87-91. Beide ploegen hielden elkaar lange tijd in balans en na het 3e quarter had Oostende nog een kleine bonus van 5 punten. Maar de thuisploeg kreeg geen grip op de Kroatische center Miro Bilan, die liefst 38 punten maakte aan 80%. Ook de Amerikanen D'Angelo Harrisson (22) en DJ Kennedy (19) deden hun duit in het zakje. Met een 15-23 in het slotkwart trok Prometey het laken naar zich toe: 87-91.



Beide ploegen hielden elkaar lange tijd in balans en na het 3e quarter had Oostende nog een kleine bonus van 5 punten.



22:14 22 uur 14. Oostende - Prometey 87-91. Quarters: 20-18, 22-25, 30-25, 15-23 Schutters Oostende: Booth 18, Brimah 13, Gillet 12, Djordjevic 11, Randolph 9, Conger 6, Jantunen 6, Bratanovic 5, Van der Vuurst 4, Troisfontaines 3 . Oostende - Prometey 87-91 Quarters: 20-18, 22-25, 30-25, 15-23



Schutters Oostende: Booth 18, Brimah 13, Gillet 12, Djordjevic 11, Randolph 9, Conger 6, Jantunen 6, Bratanovic 5, Van der Vuurst 4, Troisfontaines 3

21:15 21 uur 15. Oostende houdt lang gelijke tred met Cluj. Ook in de tweede groepsmatch is Oostende tegen een nederlaag aangelopen. Al zette Oostende lange tijd zijn voet naast de Roemeense kampioen Cluj, dat de voorbije 18 matchen allemaal gewonnen had. 37-37 was de ruststand. Toen Oostende in het 3e kwart plots tegen een 6-puntenkloof aankeek, leek de veer gebroken. Maar dankzij Randolp bleef de kustploeg in de wedstrijd (59-56). Cluj sloeg het beslissende gat in het laatste kwart. 86-75 was de eindscore.



21:01 21 uur 01. Cluj-Oostende 86-75. Rust: 37-37 Quarters: 26-24, 11-13, 22-19, 27-19 Topschutters Oostende: Randolph 20, Booth 18, Conger 7, Gillet 6 . Cluj-Oostende 86-75 Rust: 37-37



Quarters: 26-24, 11-13, 22-19, 27-19



Topschutters Oostende: Randolph 20, Booth 18, Conger 7, Gillet 6



21:01 Beelden uit Cluj-Oostende. 21 uur 01. Beelden uit Cluj-Oostende

22:18 22 uur 18. Oostende niet opgewassen tegen Malaga. In de 1/8e finales krijgt Oostende meteen 2 uitmatchen op een rij voorgeschoteld. In de eerste ging de kustploeg vanavond kansloos onderuit tegen Malaga. Oostende wiste voor de rust een matig 1e quarter uit. In het 3e quarter ging de landskampioen opnieuw kopje-onder. 75-59 was het verdict. Volgende week wacht een verplaatsing naar Cluj, in Roemenië.



22:16 22 uur 16. Unicaja-Oostende 75-59. Rust: 35-34 Quarters: 25-15, 10-19, 22-12, 18-13 Topschutters Oostende: Van der Vuurst 12, Brimah, Jantunen, Randolph en Troisfontaines 7 . Unicaja-Oostende 75-59 Rust: 35-34



Quarters: 25-15, 10-19, 22-12, 18-13



Topschutters Oostende: Van der Vuurst 12, Brimah, Jantunen, Randolph en Troisfontaines 7

