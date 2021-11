Oostende boekt belangrijke zege tegen Tallinn in Champions League

22:03 22 uur 03. Oostende doet uitstekende zaak . Oostende heeft een belangrijke zege geboekt in de Champions League basketbal. Twee weken geleden won het nipt van Kalev/Cramo, vandaag won Oostende thuis tegen de Esten met ruime cijfers. Enkel in het eerste kwart kon de ploeg uit Tallinn nog ietwat volgen, daarna walste Oostende over zijn tegenstander: 99-66 was het duidelijke resultaat. In de stand in Groep F heeft Oostende nu een zege meer dan de Esten én heeft het bovendien een positief saldo. De kansen stijgen dat Oostende, dat nog twee wedstrijden af te werken heeft, beslag legt op (minstens) plaats drie in de poule, die recht geeft op barrages. . Oostende doet uitstekende zaak Oostende heeft een belangrijke zege geboekt in de Champions League basketbal. Twee weken geleden won het nipt van Kalev/Cramo, vandaag won Oostende thuis tegen de Esten met ruime cijfers. Enkel in het eerste kwart kon de ploeg uit Tallinn nog ietwat volgen, daarna walste Oostende over zijn tegenstander: 99-66 was het duidelijke resultaat. In de stand in Groep F heeft Oostende nu een zege meer dan de Esten én heeft het bovendien een positief saldo. De kansen stijgen dat Oostende, dat nog twee wedstrijden af te werken heeft, beslag legt op (minstens) plaats drie in de poule, die recht geeft op barrages.

10-11-2021

20:39 20 uur 39. Oostende wint thriller in Estland. Derde keer, goede keer: Oostende heeft in Estland zijn eerste zege gepakt in de Champions League. De kustploeg haalde het na een verlenging met 85-87 tegen Kalev/Cramo.



Nochtans zag het er lang niet goed uit voor de Belgische kampioen. Bij de rust stonden ze al 11 punten achter, na het derde kwart zelfs al 12 punten. Maar in een sterk slotquarter klauwde Oostende helemaal terug.



Onder impuls van Haris Bratanovic (15 punten) en Mikael Jantunen (11 punten) werd het nog 75-75 bij de laatste buzzer. In de verlenging nam Dusan Djordjevic het team bij de hand (16 punten en 6 assists). Phil Booth gooide het beslissende punt door de korf.



20:34 20 uur 34. Kalev/Cramo - Oostende: 85-87 (rust: 46-35). Quarters: 25-19, 21-16, 19-18, 10-22, 10-12 Oostende: Djordjevic 16 punten, Bratanovic 15, Jantunen 11 . Kalev/Cramo - Oostende: 85-87 (rust: 46-35) Quarters: 25-19, 21-16, 19-18, 10-22, 10-12 Oostende: Djordjevic 16 punten, Bratanovic 15, Jantunen 11

26-10-2021

22:10 22 uur 10. 2e speeldag: Oostende gaat thuis onderuit. Na de nederlaag tegen de Turkse topper Tofas Bursa beet Oostende vanavond ook in zijn 2e groepsduel in het zand tegen Straatsburg.



In eigen huis hield Oostende tot aan de rust gelijke tred met de Fransen. Maar in het 3e kwart kreeg het een pakje slaag. De kloof was geslagen. Oostende strandde uiteindelijk op 6 punten van Straatsburg: 77-83.



In het klassement bengelt Oostende onderin na 2 speeldagen. Over 2 weken krijgt de kustploeg een nieuwe kans op een 1e zege, tegen de Estse club Kalev/Cramo.

22:05 22 uur 05. Oostende - Straatsburg 77-83 (rust: 38-39). Quarters: 15-14, 23-25, 19-28, 20-16 Oostende: Gillet 21, Randolph 17, Booth 12, Bratanovic 11, Jantunen 10, Djordjevic 4 en Van der Vuurst de Vries 2. . Oostende - Straatsburg 77-83 (rust: 38-39) Quarters: 15-14, 23-25, 19-28, 20-16



Oostende: Gillet 21, Randolph 17, Booth 12, Bratanovic 11, Jantunen 10, Djordjevic 4 en Van der Vuurst de Vries 2.

22:04 Beelden van Oostende-Straatsburg. 22 uur 04. Beelden van Oostende-Straatsburg

11-10-2021

20:13 20 uur 13. Oostende beperkt de schade in Turkije. Oostende is zijn Champions League-campagne begonnen met een nederlaag in Turkije. De Turkse topper Tofas Bursa versloeg de Belgische kampioen met 92-83.



De thuisploeg sloeg al in het 1e quarter een kloof van 13 punten en bouwde die bonus mondjesmaat uit. De maximale voorsprong van Bursa bedroeg 18 punten. Pas in het slotkwart kon Oostende nog wat milderen, niet onbelangrijk met het oog op het doelsaldo.



Bij Oostende eindigden 4 spelers in de dubbele cijfers. Levin Randolph was de topschutter met 15 punten.

20:10 20 uur 10. Bursa - Oostende 92-83 (rust: 49-38). Quarters: 29-16, 20-22, 27-22, 16-23 Oostende: Randolph 15, Gillet 14, McCoy 11, Buysse 10, Booth 8, Troisfontaines 7, Buysschaert 6, Djordjevic 6, Jantunen 4, Van der Vuurst 2 . Bursa - Oostende 92-83 (rust: 49-38) Quarters: 29-16, 20-22, 27-22, 16-23



Oostende: Randolph 15, Gillet 14, McCoy 11, Buysse 10, Booth 8, Troisfontaines 7, Buysschaert 6, Djordjevic 6, Jantunen 4, Van der Vuurst 2

