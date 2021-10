22:25

22 uur 25. Oostende veegt de vloer aan met Mechelen. Oostende heeft nog maar eens getoond dat het een ploeg in topvorm is. In eigen huis ging Mechelen voor de bijl met 89-76. Al na het eerste quarter telde Oostende een voorsprong van 13 punten. Toen die voorsprong uitliep tot 20 punten, namen topschutter Randolph en co. de voet van het gaspedaal. Quarters: 30-17, 19-12, 19-19 en 21-28 Topschutters Oostende: Randolph 19, Booth 13, Jantunen 12 Topschutters Mechelen: Grimes 16, Palinckx 12, Mukubu 10 .