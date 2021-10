23:30

23 uur 30. Limburg en Luik blijven maar verliezen. Limburg United wacht na vijf speeldagen nog altijd op zijn eerste zege in de basketbalcompetitie. Het dook tegen landskampioen Oostende nochtans met een voorsprong de rust in, maar nadien liep het mis. Ook Luik ging in eigen huis de boot in tegen Bergen. .