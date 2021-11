Europe Cup basketbal: Bergen wint overbodig prestigeduel tegen Antwerp

22:27

22 uur 27. Bergen is out, Antwerp kwalificeert zich. Bergen heeft zijn voorlaatste wedstrijd in groep F van de Europe Cup verloren. Thuis kwam het tekort tegen Sporting Lissabon. In het tweede en derde kwart maakten de bezoekers het verschil, het slotoffensief van Bergen kon een nederlaag niet meer afwenden: 68-75. De nederlaag betekent meteen ook de uitschakeling voor Bergen, dat laatste blijft in Groep F. Door de nederlaag van Bergen mocht tegelijkertijd de andere Belgische ploeg in groep F juichen: de Antwerp Giants zijn al zeker van de volgende ronde. Volgende week woensdag spelen Bergen en Antwerpen hun laatste groepswedstrijd tegen mekaar in Henegouwen. .