Europe Cup basketbal: Antwerp kent tegenstand in 2e ronde

09:58 09 uur 58. Antwerpen tegen Crailsheim, Kiev en Emilia. De organisatie van de FIBA Europe Cup heeft de tegenstand van de Antwerp Giants in Groep G van de tweede ronde bevestigd: Crailsheim (Dui), Kiev (Oek) en Reggio Emilia (Ita). Antwerp eindigde 2e in Groep F in de eerste ronde na 3 zeges en 3 nederlagen. Er zijn 4 groepen van 4 teams. Om zich te plaatsen voor de kwartfinales moeten de Giants in de top 2 eindigen. De matchen zijn met een heen- en terugduel en vangen aan op 8 december met een verplaatsing naar Kiev.



Antwerp eindigde 2e in Groep F in de eerste ronde na 3 zeges en 3 nederlagen.



Er zijn 4 groepen van 4 teams. Om zich te plaatsen voor de kwartfinales moeten de Giants in de top 2 eindigen. De matchen zijn met een heen- en terugduel en vangen aan op 8 december met een verplaatsing naar Kiev.

22:20 22 uur 20. Bergen-Antwerp 86-82. Quarters: 17-17, 26-20, 25-16, 18-29 Topschutters Bergen: Nichols 15, Mortant 12, Nzekwesi 12, Henson 10, Penava 10 Topschutters Antwerp: Krutwig 16, De Ridder 11, Van Den Eynde 11, Fridriksson 10 Antwerp was al zeker van de kwalificatie voor de volgende ronde, Bergen was al op voorhand zeker van de uitschakeling. . Bergen-Antwerp 86-82

Quarters: 17-17, 26-20, 25-16, 18-29





Topschutters Bergen: Nichols 15, Mortant 12, Nzekwesi 12, Henson 10, Penava 10





Topschutters Antwerp: Krutwig 16, De Ridder 11, Van Den Eynde 11, Fridriksson 10





Antwerp was al zeker van de kwalificatie voor de volgende ronde, Bergen was al op voorhand zeker van de uitschakeling.

22:27 22 uur 27. Bergen is out, Antwerp kwalificeert zich. Bergen heeft zijn voorlaatste wedstrijd in groep F van de Europe Cup verloren. Thuis kwam het tekort tegen Sporting Lissabon. In het tweede en derde kwart maakten de bezoekers het verschil, het slotoffensief van Bergen kon een nederlaag niet meer afwenden: 68-75. De nederlaag betekent meteen ook de uitschakeling voor Bergen, dat laatste blijft in Groep F. Door de nederlaag van Bergen mocht tegelijkertijd de andere Belgische ploeg in groep F juichen: de Antwerp Giants zijn al zeker van de volgende ronde. Volgende week woensdag spelen Bergen en Antwerpen hun laatste groepswedstrijd tegen mekaar in Henegouwen.

22:25 22 uur 25. Bergen-Sporting: 68-75. Quarters: 16-16, 16-22, 13-20, 23-17 Schutters Bergen: Nzekwesi 19 Tyus 13 Mintogo 9 Nichols 8 Penava 7 Marinelli 4 Mortant 4 Henson 2 Neri 2 . Bergen-Sporting: 68-75 Quarters: 16-16, 16-22, 13-20, 23-17 Schutters Bergen: Nzekwesi 19 Tyus 13 Mintogo 9 Nichols 8 Penava 7 Marinelli 4 Mortant 4 Henson 2 Neri 2

21:55 21 uur 55. Antwerp Giants - Ionikos 87-90. Quarters: 22-26, 23-19, 20-18, 22-27 Schutters Antwerp: Fridriksson 28 Tiby 23 Donkor 13 Krutwig 6 Hands 5 Cofer 4 Despalier 4 Mwema 2 Rogiers 2 . Antwerp Giants - Ionikos 87-90 Quarters: 22-26, 23-19, 20-18, 22-27

Schutters Antwerp: Fridriksson 28 Tiby 23 Donkor 13 Krutwig 6 Hands 5 Cofer 4 Despalier 4 Mwema 2 Rogiers 2

21:45 21 uur 45. Giants verliezen weer in slotfase. De Antwerp Giants hebben zich nog niet kunnen plaatsen voor de volgende ronde. Net als zondag in de competitie tegen Oostende (85-88) ging het team onderuit in de slotfase. De Grieken van Ionikos kwamen met 87-90 winnen in de Lotto Arena. Antwerp leidde in de slotminuut met 87-85 tot een driepunter van Chougkaz de thuisploeg nekte. Tiby wilde nog graag reageren, maar zijn driepunter viel niet binnen. Na twee rake vrijworpen van Ionikos lag de eindstand vast. Volgende week mogen de Giants het nog een keer proberen. Dan gaat het op bezoek bij Bergen, in Europa. De nummers 1 en 2 stoten door.

Antwerp leidde in de slotminuut met 87-85 tot een driepunter van Chougkaz de thuisploeg nekte. Tiby wilde nog graag reageren, maar zijn driepunter viel niet binnen. Na twee rake vrijworpen van Ionikos lag de eindstand vast.

Volgende week mogen de Giants het nog een keer proberen. Dan gaat het op bezoek bij Bergen, in Europa. De nummers 1 en 2 stoten door.

20:00 20 uur . De Antwerp Giants krijgen vanavond Ionikos over de vloer. Winst tegen de Grieken staat gelijk aan een ticket voor de tweede poulefase. Lang niet onmogelijk. De heenmatch eindigde op 81-92 in het voordeel van de Giants.

Lang niet onmogelijk. De heenmatch eindigde op 81-92 in het voordeel van de Giants.

20:23 20 uur 23. Sporting - Antwerp Giants 77-53. Quarters: 19-10, 19-14, 27-12, 1217 Schutters Antwerp Giants: Cofer 10 Tiby 10 Thijs De Ridder 7 Krutwig 5 Niels De Ridder 4 Despalier 4 Hands 4 Donkor 3 Fridriksson 3 Mwema 3 . Sporting - Antwerp Giants 77-53 Quarters: 19-10, 19-14, 27-12, 1217 Schutters Antwerp Giants:



Cofer 10

Tiby 10

Thijs De Ridder 7

Krutwig 5

Niels De Ridder 4

Despalier 4

Hands 4

Donkor 3

Fridriksson 3

Mwema 3

20:48 20 uur 48. Ionikos-Bergen 74-77. Quarters: 29-13, 13-26, 14-24, 18-14 Schutters Bergen: Nzekwesi 30 Nichols 13 Henson 9 Mintogo 6 Penava 6 Mortant 6 Cage 5 Neri 2 . Ionikos-Bergen 74-77

Quarters: 29-13, 13-26, 14-24, 18-14

Schutters Bergen:



Nzekwesi 30

Nichols 13

Henson 9

Mintogo 6

Penava 6

Mortant 6

Cage 5

Neri 2

21:49 21 uur 49. Antwerp-Bergen 77-63. Quarters: 16-15, 21-17, 20-21, 20-10 Topschutters Antwerp: Hands 17 Fridriksson 16 Mwema 15 Krutwig 14 Topschutters Bergen: Nzekwesi 27 Tyus 8 Henson 7 Nichols 7 . Antwerp-Bergen 77-63

Quarters: 16-15, 21-17, 20-21, 20-10





Topschutters Antwerp:



Hands 17

Fridriksson 16

Mwema 15

Krutwig 14





Topschutters Bergen:



Nzekwesi 27

Tyus 8

Henson 7

Nichols 7

