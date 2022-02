CL basketbal: Oostende kraakt in het laatste kwart tegen Roemeense kampioen

21:15 21 uur 15. Oostende houdt lang gelijke tred met Cluj. Ook in de tweede groepsmatch is Oostende tegen een nederlaag aangelopen. Al zette Oostende lange tijd zijn voet naast de Roemeense kampioen Cluj, dat de voorbije 18 matchen allemaal gewonnen had. 37-37 was de ruststand. Toen Oostende in het 3e kwart plots tegen een 6-puntenkloof aankeek, leek de veer gebroken. Maar dankzij Randolp bleef de kustploeg in de wedstrijd (59-56). Cluj sloeg het beslissende gat in het laatste kwart. 86-75 was de eindscore. . Oostende houdt lang gelijke tred met Cluj Ook in de tweede groepsmatch is Oostende tegen een nederlaag aangelopen. Al zette Oostende lange tijd zijn voet naast de Roemeense kampioen Cluj, dat de voorbije 18 matchen allemaal gewonnen had.



21:01 21 uur 01. Cluj-Oostende 86-75. Rust: 37-37 Quarters: 26-24, 11-13, 22-19, 27-19 Topschutters Oostende: Randolph 20, Booth 18, Conger 7, Gillet 6 . Cluj-Oostende 86-75 Rust: 37-37



Quarters: 26-24, 11-13, 22-19, 27-19



Topschutters Oostende: Randolph 20, Booth 18, Conger 7, Gillet 6



21:01 Beelden uit Cluj-Oostende. 21 uur 01. Beelden uit Cluj-Oostende

07-02-2022 07-02-2022.

22:18 22 uur 18. Oostende niet opgewassen tegen Malaga. In de 1/8e finales krijgt Oostende meteen 2 uitmatchen op een rij voorgeschoteld. In de eerste ging de kustploeg vanavond kansloos onderuit tegen Malaga. Oostende wiste voor de rust een matig 1e quarter uit. In het 3e quarter ging de landskampioen opnieuw kopje-onder. 75-59 was het verdict. Volgende week wacht een verplaatsing naar Cluj, in Roemenië. . Oostende niet opgewassen tegen Malaga In de 1/8e finales krijgt Oostende meteen 2 uitmatchen op een rij voorgeschoteld. In de eerste ging de kustploeg vanavond kansloos onderuit tegen Malaga.



22:16 22 uur 16. Unicaja-Oostende 75-59. Rust: 35-34 Quarters: 25-15, 10-19, 22-12, 18-13 Topschutters Oostende: Van der Vuurst 12, Brimah, Jantunen, Randolph en Troisfontaines 7 . Unicaja-Oostende 75-59 Rust: 35-34



Quarters: 25-15, 10-19, 22-12, 18-13



Topschutters Oostende: Van der Vuurst 12, Brimah, Jantunen, Randolph en Troisfontaines 7

02-02-2022 02-02-2022.

20:23 20 uur 23. Oostende flikt het in Bosnië! Het Europese verhaal van Oostende is nog niet ten einde. Het heeft in het hol van de leeuw zijn inhaalmissie tot een goed einde gebracht. Oostende verloor de eerste match, waarna een coronagolf nog meer kopzorgen opleverde. De Belgische kampioen deed dinsdag wat het moest doen, moest woensdag halsoverkop al naar Bosnië vertrekken en heeft het daar voor elkaar gekregen: 77-83. Het stoot nu door naar de 1/8e finales. . Oostende flikt het in Bosnië! Het Europese verhaal van Oostende is nog niet ten einde. Het heeft in het hol van de leeuw zijn inhaalmissie tot een goed einde gebracht. Oostende verloor de eerste match, waarna een coronagolf nog meer kopzorgen opleverde. De Belgische kampioen deed dinsdag wat het moest doen, moest woensdag halsoverkop al naar Bosnië vertrekken en heeft het daar voor elkaar gekregen: 77-83. Het stoot nu door naar de 1/8e finales.

20:22 20 uur 22. Igokea - Oostende: 77-83. Rust: 43-39 Quarters: 21-18, 22-21, 18-19, 16-25 Topschutters: Booth 24 punten, Randolph 22 punten . Igokea - Oostende: 77-83 Rust: 43-39 Quarters: 21-18, 22-21, 18-19, 16-25 Topschutters: Booth 24 punten, Randolph 22 punten

20-01-2022 20-01-2022.

21:53 21 uur 53. Oostende dwingt beslissend duel af. Oostende heeft met sprekend gemak afgerekend met Igokea in de terugmatch van de play-ins. Op een gegeven moment keken de Bosniërs tegen een 30-5-achterstand aan en wisten ze al dat het kalf verdronken was. 85-64 was uiteindelijk het verdict bij het laatste fluitsignaal. Beide teams moeten nu snel het vliegtuig op, want donderdag is er al de belle in Banja Luka. De winnaar stoot door naar de 1/8e finales van de Champions League. . Oostende dwingt beslissend duel af Oostende heeft met sprekend gemak afgerekend met Igokea in de terugmatch van de play-ins. Op een gegeven moment keken de Bosniërs tegen een 30-5-achterstand aan en wisten ze al dat het kalf verdronken was. 85-64 was uiteindelijk het verdict bij het laatste fluitsignaal.



21:35 21 uur 35. Oostende-Igokea 85-64. Quarters: 30-12, 20-12, 17-20, 18-20 Schutters Oostende: Randolph 21, Conger 20, Booth 18, Brimah 17, Buysschaert 4, Gillet 3, Jantunen 2 . Oostende-Igokea 85-64

Quarters: 30-12, 20-12, 17-20, 18-20





Schutters Oostende: Randolph 21, Conger 20, Booth 18, Brimah 17, Buysschaert 4, Gillet 3, Jantunen 2

18-01-2022 18-01-2022.

20:22 20 uur 22. Oostende moet achterstand ophalen in play-ins. Om een plekje te krijgen in de 1/8e finales van de Champions League moet Oostende zich voorbij de Bosnische ploeg Igokea werken in de play-ins. De ploeg die als eerste 2 van de onderlinge duels wint, stoot door. Oostende moest vanavond op bezoek gaan bij de Bosniërs en opende het best. Aan de rust leidde de kustploeg met 39-42. Met dank aan onder meer Troisfontaines en Bratanovic. Na de koffiepauze nam Igokea de touwtjes in handen. 87-72 was de eindstand. De volgende ontmoeting vindt volgende week woensdag in Oostende plaats. Een eventuele 3e match staat gepland op 19 januari. . Oostende moet achterstand ophalen in play-ins Om een plekje te krijgen in de 1/8e finales van de Champions League moet Oostende zich voorbij de Bosnische ploeg Igokea werken in de play-ins. De ploeg die als eerste 2 van de onderlinge duels wint, stoot door.



20:16 20 uur 16. Igokea - Oostende 87-72 (rust: 39-42). Quarters: 23-22, 16-20, 29-17, 19-13 Topschutters Oostende: Randolph 17 punten, Troisfontaines 10 punten, Buysse 8 punten en Bratanovic 8 punten. . Igokea - Oostende 87-72 (rust: 39-42) Quarters: 23-22, 16-20, 29-17, 19-13 Topschutters Oostende: Randolph 17 punten, Troisfontaines 10 punten, Buysse 8 punten en Bratanovic 8 punten.

04-01-2022 04-01-2022.

20:52 20 uur 52. Oostende moet naar Bosnië. Oostende kent zijn tegenstander in de play-in. De Belgische kampioen moet het opnemen tegen Igokea. De Bosniërs hebben als nummer 2 uit de poulefase het thuisvoordeel. Wanneer het in de best-of-3-serie tot een beslissende 3e wedstrijd komt, mag Igokea voor eigen volk spelen. De winnaar stoot door naar de 1/8e finales. . Oostende moet naar Bosnië Oostende kent zijn tegenstander in de play-in. De Belgische kampioen moet het opnemen tegen Igokea. De Bosniërs hebben als nummer 2 uit de poulefase het thuisvoordeel. Wanneer het in de best-of-3-serie tot een beslissende 3e wedstrijd komt, mag Igokea voor eigen volk spelen. De winnaar stoot door naar de 1/8e finales.