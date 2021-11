Antwerp Giants laten zich opnieuw ringeloren in de slotfase

21:45

21 uur 45. Giants verliezen weer in slotfase. De Antwerp Giants hebben zich nog niet kunnen plaatsen voor de volgende ronde. Net als zondag in de competitie tegen Oostende (85-88) ging het team onderuit in de slotfase. De Grieken van Ionikos kwamen met 87-90 winnen in de Lotto Arena. Antwerp leidde in de slotminuut met 87-85 tot een driepunter van Chougkaz de thuisploeg nekte. Tiby wilde nog graag reageren, maar zijn driepunter viel niet binnen. Na twee rake vrijworpen van Ionikos lag de eindstand vast. Volgende week mogen de Giants het nog een keer proberen. Dan gaat het op bezoek bij Bergen, in Europa. De nummers 1 en 2 stoten door. .