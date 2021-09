23:19

23 uur 19. Oostende walst over weerloos Brussels. Belgisch kampioen Oostende heeft zijn start in de BNXT League niet gemist. Op bezoek in Brussel haalde het de voorhamer boven en won het met maar liefst 54 punten verschil: 51-105. Al in het eerste kwart snelde Oostende weg van Brussels, dat de hele wedstrijd achter de feiten aan liep. In het tweede kwart hielden de Brusselaars het verschil nog ietwat beperkt, maar nadien verpletterde Oostende zijn tegenstander, mede dankzij een sterke Levi Randolph. Quarters: 12-28, 17-26, 10-26, 12-25 Topschutters: Brussels: Vucica 10, Hazard 8, Krajina 8 Oostende: Randolph 23, Jantunen 19, Buysschaert 12 .