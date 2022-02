15:49 15 uur 49. Bekijk de reactie van Limburg United-coach Raymond Westphalen:. Bekijk de reactie van Limburg United-coach Raymond Westphalen:

15:37 15 uur 37. Niet Aalst maar Limburg naar de finale. 2 dagen geleden zag het er nog goed uit voor Aalst, na de 70-72-zege in Hasselt. Maar in de terugmatch in eigen zaal is het toch nog misgegaan. Het begon nochtans veelbelovend voor Aalst, maar vanaf het tweede kwart kreeg Okapi het steeds moeilijker en na de rust gingen ze helemaal door de hoeven: 76-84. Limburg United speelt zo voor de tweede keer de finale. In 2017 verloor het al eens de finale tegen Oostende. Een herhaling van dat scenario is mogelijk, want in de andere halve finales, die komend weekend gespeeld worden, staan Oostende en de Antwerp Giants tegenover elkaar. . Niet Aalst maar Limburg naar de finale 2 dagen geleden zag het er nog goed uit voor Aalst, na de 70-72-zege in Hasselt. Maar in de terugmatch in eigen zaal is het toch nog misgegaan.



15:36 15 uur 36. Aalst-Limburg 76-84. Quarters: 16-10, 16-20, 17-22, 27-32 Topschutters Aalst: Pagenkopf 19, Valinskas 15, Cvetinovic 11 Topschutters Limburg: Lambot 21, Nelson 15, Delalieux 13, Littleson 13 . Aalst-Limburg 76-84

23:00 23 uur . Limburg - Aalst: 0-1. In de eerste halve finale van de Beker van België in het basketbal heeft Aalstar Limburg een eerste tiktje uitgedeeld. De thuisploeg begon nochtans goed aan de partij. Tyrell Nelson (22 punten) schonk de Limburgers een 28-20-voorsprong. Maar onder leiding van Paulius Valinskas (21 punten) knokten de Okapi's zich terug tot een voordeel van 47-60 bij het ingaan van het laatste kwart. Aalstar kwam in het slot nog met de schrik vrij. Met de rug tegen de muur slaagde Limburg United erin om het verschil terug te brengen tot twee punten (70-72). Zondag wordt de terugwedstrijd al gespeeld. Volg de partij bij ons met een livestream. . Limburg - Aalst: 0-1 In de eerste halve finale van de Beker van België in het basketbal heeft Aalstar Limburg een eerste tiktje uitgedeeld. De thuisploeg begon nochtans goed aan de partij. Tyrell Nelson (22 punten) schonk de Limburgers een 28-20-voorsprong.

22:33 22 uur 33. Oostende is laatste halvefinalist. Na de 96-58-zege in de heenmatch had bekerhouder Oostende zijn schaapjes al op het droge. Vanavond kon de kustploeg dan ook wat gas terugnemen in Bergen. Aan de rust leidde Bergen met 44-35. Maar Oostende wou de overbodige return toch nog winnend afsluiten en haalde het met 77-81. Randolph kroonde zich tot topschutter bij Oostende met 16 punten. . Oostende is laatste halvefinalist Na de 96-58-zege in de heenmatch had bekerhouder Oostende zijn schaapjes al op het droge. Vanavond kon de kustploeg dan ook wat gas terugnemen in Bergen.



18:15 18 uur 15. Aalst en Limburg United scharen zich bij de laatste 4. Naast de Antwerp Giants hebben ook Aalst en Limburg United zich zondagmiddag geplaatst voor de halve finales in de beker. Aalst had tegen Brussels een nederlaag van 9 punten goed te maken, maar bij de rust (38-38) was alles nog volledig in balans. In de 2e helft sloop Okapi mondjesmaat weg van Brussels en in een spannend slot bleef de kloof groter dan de 9 punten verschil uit de heenmatch: 82-70. Exit Brussels dus, Aalst naar de laatste vier. Ook Limburg United staat in de halve finales, ondanks een thuisnederlaag in de terugmatch tegen Leuven: 61-72. United had vrijdag de heenwedstrijd gewonnen met een grotere bonus: 67-86. Limburg United en Aalst treffen elkaar in de halve finales, de Antwerp Giants wachten de winnaar van Oostende-Bergen op. . Aalst en Limburg United scharen zich bij de laatste 4 Naast de Antwerp Giants hebben ook Aalst en Limburg United zich zondagmiddag geplaatst voor de halve finales in de beker.



17:59 17 uur 59. Giants wippen Kangoeroes. De Antwerp Giants hebben zich probleemloos geplaatst voor de halve finales. Na hun riante overwinning van vrijdagavond in Mechelen wonnen de Giants zondag de terugmatch met miniem verschil: 90-89. Interim-coach Luc Smout gunde ook de jongeren heel wat speelgelegenheid. Elvar Fridriksson was de topschutter van de thuisploeg met 15 punten. . Giants wippen Kangoeroes De Antwerp Giants hebben zich probleemloos geplaatst voor de halve finales. Na hun riante overwinning van vrijdagavond in Mechelen wonnen de Giants zondag de terugmatch met miniem verschil: 90-89. Interim-coach Luc Smout gunde ook de jongeren heel wat speelgelegenheid. Elvar Fridriksson was de topschutter van de thuisploeg met 15 punten.

17:13 17 uur 13. Oostende walst over Bergen in de heenmatch. Terwijl in de andere 3 kwartfinales vandaag al de terugwedstrijd afgewerkt wordt, hebben Oostende en Bergen zondagmiddag hun heenmatch gespeeld. En dat is uitgedraaid op een ruime overwinning voor de kustploeg: 96-58. Bij Oostende eindigden 5 spelers in de dubbele cijfers, Levi Randolph was de topschutter met 18 punten. Dankzij de kloof van 38 punten lijkt de terugmatch in Bergen nu al een formaliteit. . Oostende walst over Bergen in de heenmatch Terwijl in de andere 3 kwartfinales vandaag al de terugwedstrijd afgewerkt wordt, hebben Oostende en Bergen zondagmiddag hun heenmatch gespeeld. En dat is uitgedraaid op een ruime overwinning voor de kustploeg: 96-58.



