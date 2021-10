In de andere wedstrijd van de avond won Oostende, met de nodige moeite, thuis van een taai Aalst. Pas in de laatste minuten van de wedstrijd maakten de titelverdedigers het verschil (47-48 en 89-84) om ongeslagen te blijven in de competitie.

22 uur 32. Giants winnen topper, Oostende blijft ongeslagen. Na hun verliespartij tegen Kangoeroes hebben de Antwerp Giants Bergen een eerste nederlaag toegediend. Dankzij het sterke duo Rogiers-Tiby wetf het 73-62 in de Lotto Arena. In de andere wedstrijd van de avond won Oostende, met de nodige moeite, thuis van een taai Aalst. Pas in de laatste minuten van de wedstrijd maakten de titelverdedigers het verschil (47-48 en 89-84) om ongeslagen te blijven in de competitie. .

23 uur 19. Geen schokeffect in Limburg, ook Luik verliest weer. Luik en Limburg United, met nieuwe coach langs de zijlijn, wachten nog altijd op hun eerste zege in de BNXT League. De twee teams gingen vanavond allebei in eigen huis onderuit. Leuven was in Luik te sterk na één verlenging: 94-97. Maar liefst 5 spelers op het parket maakten meer dan 20 punten. Limburg, dat deze week zijn trainer Sascha Massot aan de deur zette, verloor dan weer van Charleroi met 67-72. Van een schokeffect was dus geen sprake. .