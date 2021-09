Bergen niet naar Champions League na buzzer beater, nu wacht Antwerp

In de eerste helft waren de twee ploegen aan elkaar gewaagd en hielden ze elkaar haast helemaal in evenwicht (21-21 en 39-38 bij de rust). Na de pauze zorgde het duo Emmanuel Nzekwesi (15 punten en 10 rebounds) en Marcus Tyus (21 punten) ervoor dat de Belgische vice-kampioen een kloof kon slaan. Ze brachten de stand op 52-40. Maar in het laatste kwart kwamen de Nederlandse kampioenen terug. Met nog een minuut te gaan maakten de Nederlanders gelijk (72-72). Worthy De Jong schonk Leiden uiteindelijk de overwinning op de buzzer (74-76).

Bergen neemt dit jaar dus niet deel aan de Champions League, maar zit wel in de poules van de FIBA Europa Cup. De Henegouwers spelen in groep F, waar zij de Antwerp Giants zullen treffen, net als de Grieken van Ionikos en de Portugezen van Sporting Portugal.

10 uur 40. Vergezelt Bergen kampioen Oostende in de groepsfase? Oostende is al zeker van een stekje in de groepsfase van de Champions League, Bergen probeert zich aan te sluiten tijdens een kwalificatietoernooi in Treviso. Er wacht de Henegouwse club 3 duels om in de groepsfase te belanden: ze beginnen tegen Leiden, dat zaterdag nog de nagelnieuwe Supercup verloor van Oostende. Als Bergen die horde neemt, wacht in de tweede voorronde een duel met het Wit-Russische Minsk. In de laatste voorronde moet Bergen nadien mogelijk aan de bak tegen Treviso (Ita), London Lions (Eng) of Bakken Bears (Den). Als de club uit Henegouwen het haalt, komen ze in groep D terecht van het hoofdtoernooi, waarin ze AEK (Gri), de Hongaren van Falco Szombathely en Riga (Let) treffen. .