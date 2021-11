Beker van België basketbal: Leuven na 2e zege tegen Charleroi naar kwartfinales

Na de overwinning in de heenmatch bevestigde Leuven zijn overmacht met een nieuwe zege. Het waren enochtans de bezoekers die het beste van start gingen, met een 13-20-voorsprong na 10 minuten. De achterstand liep op tot 12 voordat Leuven de rollen volledig omdraaide en met een 39-36-voorsprong de rust in kon. Na de pauze gaf de thuisploeg geen krimp meer. Leuven liep nog verder weg: 77-63.

17 uur 36. Leuven is laatste kwartfinalist. Leuven heeft zich als laatste ploeg geplaatst voor de kwartfinales van de beker. Het won na de heen- ook de terugmatch in de 1/8e finales tegen Charleroi. Het werd vanmiddag in Leuven 77-63. Na de overwinning in de heenmatch bevestigde Leuven zijn overmacht met een nieuwe zege. Het waren enochtans de bezoekers die het beste van start gingen, met een 13-20-voorsprong na 10 minuten. De achterstand liep op tot 12 voordat Leuven de rollen volledig omdraaide en met een 39-36-voorsprong de rust in kon. Na de pauze gaf de thuisploeg geen krimp meer. Leuven liep nog verder weg: 77-63. Leuven en Charleroi waren de enige ploegen die een heen- en terugmatch moesten spelen. Eerder plaatsten ook Brussels, Antwerp, Mechelen, Aalst, titelverdediger Oostende, Bergen en Limburg United zich voor de kwartfinales van de beker. .

14 uur 40. Charleroi-Leuven in 1/8e finale. Spirou Charleroi neemt het op tegen Leuven Bears in de achtste finales. Het is het enige duel tussen twee BNXT-ploegen in deze fase van het toernooi. Dat bleek na de loting op 21/9 in Gent. Bekerhouder en landskampioen Oostende treft Mailleux Comblain, dat aantreedt in TDM2 ofwel de derde afdeling. Aalst neemt het op tegen Oostkamp (TDM2). Verder staat Bergen tegenover Limburg United B (TDM1). Antwerp Giants speelt tegen Royal IV Brussels (TDM1), Kangoeroes Mechelen tegen Antwerp Giants B (TDM2) en Limburg United tegen Kortrijk Spurs (TDM1). Phoenix Brussels tot slot ontmoet Falco Gent (TDM2), dat in de vorige ronde stuntte tegen Luik. De derdeklasser schakelde de eersteklasser uit met 80-76. De eerste 4 teams van vorig seizoen uit de EuroMillions League genoten bescherming in deze ronde. Zij konden niet uitkomen tegen een andere BNXT-club. A- en B-teams uit dezelfde club konden ook niet tegen elkaar uitkomen in deze fase. De wedstrijden van de achtste finales worden gespeeld op 29, 30 en 31 oktober. De enige match-up tussen 2 BNXT-teams wordt beslecht in een back-to-back, alle andere duels worden in 1 wedstrijd afgewerkt. De Top Division-teams genieten het thuisvoordeel. .