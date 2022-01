Beker van België basketbal: Antwerp Giants peuzelen Mechelen op

22:45 22 uur 45. Limburg wint in Leuven, Brussels klopt Aalst. Limburg United heeft een uitstekende zaak gedaan in de heenwedstrijd van hun kwartfinale tegen de Leuven Bears. Na drie evenwichtige wedstrijdkwarts (20-16, 35-32 en 53-53), maakte Limburg het verschil in het laatste kwart van de wedstrijd (14-33). Met de 67-86-uitslag neemt het een grote optie op de halve finales. Leander Dedroog was de uitblinker bij de bezoekers met 23 punten. Ook Brussels heeft er een goede heenwedstrijd opzitten. De hoofdstedelingen versloegen in eigen zaal Aalst. Na een gelijkopgaande wedstrijd was het Brussels dat de zege over de streep kon trekken: 79-70. Pape Badji liet 12 punten en 8 assists optekenen. Zondag vinden de terugwedstrijden plaats. De wedstrijd tussen Oostende en Bergen werd eerder al uitgesteld: de heenwedstrijd vindt zondag plaats, de terugwedstrijd woensdag. . Limburg wint in Leuven, Brussels klopt Aalst Limburg United heeft een uitstekende zaak gedaan in de heenwedstrijd van hun kwartfinale tegen de Leuven Bears. Na drie evenwichtige wedstrijdkwarts (20-16, 35-32 en 53-53), maakte Limburg het verschil in het laatste kwart van de wedstrijd (14-33). Met de 67-86-uitslag neemt het een grote optie op de halve finales. Leander Dedroog was de uitblinker bij de bezoekers met 23 punten. Ook Brussels heeft er een goede heenwedstrijd opzitten. De hoofdstedelingen versloegen in eigen zaal Aalst. Na een gelijkopgaande wedstrijd was het Brussels dat de zege over de streep kon trekken: 79-70. Pape Badji liet 12 punten en 8 assists optekenen. Zondag vinden de terugwedstrijden plaats. De wedstrijd tussen Oostende en Bergen werd eerder al uitgesteld: de heenwedstrijd vindt zondag plaats, de terugwedstrijd woensdag.

22:40 22 uur 40. Giants peuzelen Mechelen op. Mechelen heeft in eigen huis een zware nederlaag geleden in de Beker van België tegen de Antwerp Giants. Antwerp nam snel het heft in handen en gaf de controle een hele wedstrijd lang niet meer uit handen. Dankzij een wervelende Markell Brown (27 punten et 7 rebounds) stond Mechelen na het eerste kwart al met de rug tegen de muur: 15-35. Antwerp blaakte nu van vertrouwen en wervelde naar een 37-67-ruststand. Ook na de pauze was het kwaliteitsverschil veel te groot tussen beide teams. Het verschil op het einde bedroeg maar liefst 40 punten: 77-117.

22:39 22 uur 39.

21-01-2022 21-01-2022.

09:08 09 uur 08. Kwartfinales uitgesteld. De huidige maatregelen om de opflakkering van het coronavirus een halt toe te roepen, gooien de basketbalkalender door mekaar. De kwartfinales van de Beker van België zullen niet deze maand plaatsvinden, wel in het weekend van 21-23 januari.

De kwartfinales van de Beker van België zullen niet deze maand plaatsvinden, wel in het weekend van 21-23 januari.

28-11-2021 28-11-2021.

13:29 13 uur 29. Kraker tussen Oostende en Bergen. Oostende mikt op een tweede eindzege op rij in de Beker van België. Maar dan zal het wel voorbij vicekampioen Bergen moeten in de kwartfinales. Uit de loting kwam een leuke affiche tussen de nummers 1 en 2 van vorig seizoen. Kangoeroes Mechelen, de finalist van vorig jaar, neemt het op tegen de Antwerp Giants. Leuven-Limburg United en Brussels-Aalst zijn de andere kwartfinales. De kwartfinales worden betwist met een heen- en terugwedstrijd. De confrontaties staan in het weekend van 10-12 december op het programma.

05-11-2021 05-11-2021.

17:36 17 uur 36. Leuven is laatste kwartfinalist. Leuven heeft zich als laatste ploeg geplaatst voor de kwartfinales van de beker. Het won na de heen- ook de terugmatch in de 1/8e finales tegen Charleroi. Het werd vanmiddag in Leuven 77-63. Na de overwinning in de heenmatch bevestigde Leuven zijn overmacht met een nieuwe zege. Het waren enochtans de bezoekers die het beste van start gingen, met een 13-20-voorsprong na 10 minuten. De achterstand liep op tot 12 voordat Leuven de rollen volledig omdraaide en met een 39-36-voorsprong de rust in kon. Na de pauze gaf de thuisploeg geen krimp meer. Leuven liep nog verder weg: 77-63.

Na de overwinning in de heenmatch bevestigde Leuven zijn overmacht met een nieuwe zege. Het waren enochtans de bezoekers die het beste van start gingen, met een 13-20-voorsprong na 10 minuten. De achterstand liep op tot 12 voordat Leuven de rollen volledig omdraaide en met een 39-36-voorsprong de rust in kon. Na de pauze gaf de thuisploeg geen krimp meer. Leuven liep nog verder weg: 77-63.

Leuven en Charleroi waren de enige ploegen die een heen- en terugmatch moesten spelen. Eerder plaatsten ook Brussels, Antwerp, Mechelen, Aalst, titelverdediger Oostende, Bergen en Limburg United zich voor de kwartfinales van de beker.

01-11-2021 01-11-2021.

20:04 20 uur 04.

31-10-2021 31-10-2021.

22:25 22 uur 25. Oostende en Aalst volgen voorbeeld Antwerp. Ook Oostende en Okapi Aalst stoten door naar de kwartfinales van de Beker. De wedstrijd tussen Mailleux Comblain en de titelverdediger uit Oostende werd gestaakt met een score van 37-64. De spelers moesten de vloer verlaten omdat die wegens condensatie spekglad geworden was.

De wedstrijd tussen Mailleux Comblain en de titelverdediger uit Oostende werd gestaakt met een score van 37-64. De spelers moesten de vloer verlaten omdat die wegens condensatie spekglad geworden was.

Okapi Aalst brak op zijn beurt geen druppeltje zweet tegen Oostkamp. Het domineerde de partij op verplaatsing en sloot autoritair met een 69-97-score af.

22:16 22 uur 16. Masterclass Antwerp Giants. Antwerp Giants doet wat het moet doen: als BNXT-ploeg kleiner broertje Royal IV Brussels (TDM1) oppeuzelen. Telenet Giants Atwerp demonstreerde met een monsterscore van 53-101 en stoot zo als 4e ploeg door naar de kwartfinales van de beker.

30-10-2021 30-10-2021.

23:51 Charleroi verloor in eigen huis van Leuven met 61-68. Het krijgt maandag een tweede kans in de terugwedstrijd. 23 uur 51. Charleroi verloor in eigen huis van Leuven met 61-68. Het krijgt maandag een tweede kans in de terugwedstrijd.

23:47 23 uur 47. Limburg United en Kangoeroes Mechelen gaan door. Limburg United en Kangoeroes Mechelen hebben zich allebei geplaatst voor de kwartfinales van de basketbalbeker. Limburg United klopte Kortrijk Spurs (II) met 47-72, Mechelen was duidelijk te sterk voor het tweede team van Antwerp Giants (III): 88-106

Limburg United klopte Kortrijk Spurs (II) met 47-72, Mechelen was duidelijk te sterk voor het tweede team van Antwerp Giants (III): 88-106

29-10-2021 29-10-2021.

21:18 21 uur 18. Brussels als eerste naar kwartfinale. Brussels heeft zich als eerste team geplaatst voor de kwartfinales van de beker. Derdeklasser Falco Gent kreeg een voorgift van 10 punten, maar dat volstond helemaal niet. Brussels won uiteindelijk nog met meer dan 25 punten voorsprong: 78-102.

27-10-2021 27-10-2021.

14:40 14 uur 40. Charleroi-Leuven in 1/8e finale. Spirou Charleroi neemt het op tegen Leuven Bears in de achtste finales. Het is het enige duel tussen twee BNXT-ploegen in deze fase van het toernooi. Dat bleek na de loting op 21/9 in Gent. Bekerhouder en landskampioen Oostende treft Mailleux Comblain, dat aantreedt in TDM2 ofwel de derde afdeling. Aalst neemt het op tegen Oostkamp (TDM2).



Bekerhouder en landskampioen Oostende treft Mailleux Comblain, dat aantreedt in TDM2 ofwel de derde afdeling. Aalst neemt het op tegen Oostkamp (TDM2).



Verder staat Bergen tegenover Limburg United B (TDM1). Antwerp Giants speelt tegen Royal IV Brussels (TDM1), Kangoeroes Mechelen tegen Antwerp Giants B (TDM2) en Limburg United tegen Kortrijk Spurs (TDM1). Phoenix Brussels tot slot ontmoet Falco Gent (TDM2), dat in de vorige ronde stuntte tegen Luik.



De derdeklasser schakelde de eersteklasser uit met 80-76.



De eerste 4 teams van vorig seizoen uit de EuroMillions League genoten bescherming in deze ronde. Zij konden niet uitkomen tegen een andere BNXT-club. A- en B-teams uit dezelfde club konden ook niet tegen elkaar uitkomen in deze fase.



De wedstrijden van de achtste finales worden gespeeld op 29, 30 en 31 oktober. De enige match-up tussen 2 BNXT-teams wordt beslecht in een back-to-back, alle andere duels worden in 1 wedstrijd afgewerkt. De Top Division-teams genieten het thuisvoordeel.

14:39 14 uur 39. Nieuw format. De beker van België basketbal voor mannen kreeg een nieuw format dit seizoen. Kleinere clubs kregen zo sneller de kans om tegen een topteam uit te komen. De eerste ronde werkten de 41 clubs uit de tweede en derde afdeling af in poules. De beste teams hieruit mochten het in de 1/16e finales opnemen tegen de clubs uit de EuroMillions Basketball League, de eerste afdeling van het Belgische basketbal. De clubs uit de lagere afdelingen spelen thuis.



De eerste ronde werkten de 41 clubs uit de tweede en derde afdeling af in poules. De beste teams hieruit mochten het in de 1/16e finales opnemen tegen de clubs uit de EuroMillions Basketball League, de eerste afdeling van het Belgische basketbal. De clubs uit de lagere afdelingen spelen thuis.



Oostende won dit jaar de beker tegen Kangoeroes Basket Mechelen. Afspraak volgend jaar op zondag 13 maart in Vorst Nationaal voor de finale.